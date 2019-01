Vměšování Ruska? Na další dotazy už nebudu odpovídat, řekl Trump vyšetřovateli

Americký prezident Donald Trump sdělil zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, že již nebude odpovídat na jeho dotazy týkající se kauzy ruského ovlivňování prezidentských voleb v roce 2016. Agentuře Reuters to ve středu řekl Trumpův právník Rudy Giuliani, podle něhož Mueller upozornil prezidenta na to, že by mohl mít na hlavu státu další otázky. Trump mu písemné odpovědi na první sérii dotazů zaslal v listopadu.

"Co se týče nás, je po všem," řekl Giuliani. "Nebyli jsme přesvědčeni, že by měli ještě nějaké neodpovězené otázky," doplnil na adresu Muellerova týmu. Muellerovo vyšetřování, které trvá od předloňského května, se věnuje několika otázkám. Snaží se zjistit, zda se Moskva vměšovala do voleb a koordinovala své aktivity s Trumpovým štábem, ale i zda se Trump snažil již jako prezident vyšetřování bránit, například odvoláním šéfa FBI Jamese Comeyho. Dotazy, na něž Trump odpovídal v listopadu, se týkaly prvního tématu. Moskva nabízela Trumpovi v listopadu 2015 spolupráci, tvrdí vyšetřovatel Přečíst článek › Guiliani prohlásil, že na otázky o možných Trumpových pokusech bránit výkonu spravedlnosti prezident odpovídat nehodlá. "Mohou mu poslat obsílku, jestli chtějí. Ale vědí, že proti tomu můžeme bojovat jako lvi," řekl právník. Trump vytrvale opakuje, že jeho lidé s Rusy ovlivňování kampaně nedomlouvali a celou kauzu označuje za politicky motivovaný hon na čarodějnice. Podle Giulianiho je nyní na tahu Mueller, který by měl co nejdříve přijít se závěry vyšetřování. Rozhovor s ruským občanem Mueller však již v prosinci přišel s tvrzením, že Michael Cohen, který byl dříve osobním právníkem amerického prezidenta Donalda Trumpa, přiznal rozhovor s ruským občanem z konce roku 2015 jako jeden z "kontaktů s ruskými zájmy". Tento člověk nabídl Trumpově kampani "politickou spolupráci" a "spolupráci na vládní úrovni". Bývalý Trumpův právník Michael Cohen si odsedí tři roky ve vězení Přečíst článek › Ruský představitel Cohenovi rovněž navrhl uspořádání schůzky mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která podle ruské strany mohla mít "mimořádný dopad, a to nejen politický, ale i obchodní". K setkání nakonec nedošlo. Bývalý Trumpův právník byl obviněn z celé řady trestních činů, které zahrnovaly daňové podvody a porušení pravidel financování kampaně, když zaplatil za mlčení dvěma bývalým Trumpovým milenkám. Kvůli příslibu nižšího trestu se však rozhodl se zvláštním vyšetřovatelem Muellerm spolupracovat. Odsedí si tři roky vězení Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Rusko v roce 2016 zasáhlo do prezidentských voleb. Podkopáním demokratické kandidátky Hillary Clintonové se mělo snažit zvýšit šance Donalda Trumpa na vítězství. Trump jakoukoli tajnou dohodu s Moskvou popřel. Stejně tak Rusko odmítlo, že by do voleb jakkoli zasáhlo. Trumpův právník se přiznal ke lži v Kongresu, ohledně ovlivňování voleb Ruskem Přečíst článek ›

Autor: ČTK, Andrea Gričová