Dubnové číslo prestižního módního magazínu Vogue na Filipínách bude mít na obálce stošestiletou tatérku Apo Whang-Odovou, která má sama potetované obě paže. Stala se zároveň nejstarší ženou, která se kdy na obálce módního časopisu objevila. Filipínská umělkyně je známá především proto, že stále praktikuje tisíc let starou tetovací techniku zvanou "batok".

Na obálce Vogue se objeví stošestiletá filipínská tatérka. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Jehla s rukojetí, palička a inkoust ze sazí nebo popela smíchaného s vodou. To všechno tatérce Apo Whang-Odové z vesnice Buscalan ve filipínské provincii Kalinga stačí k tomu, aby na kůži vytvořila tradiční domorodé tetování. Stošestiletá žena má být nejstarším umělcem, který tímto stylem stále tetuje.

Úplně první tetování udělala tatérka známá také pod jménem Maria Oggayová ve svých šestnácti letech a pod vedením svého otce. Kdysi tetovala domorodé válečníky Butbuty, dnes její klientelu tvoří převážně zvědaví zahraniční návštěvníci.

Bolestivá technika tetování

V dávnějších dobách byl „batok“ symbolem kmenové identity a příbuzenství, stejně jako společenského nebo majetkového postavení. Znaky symbolizovaly plodnost dívek a statečnost mužů. Z větší části tetování tvořily základní geometrické tvary, vyskytovaly se však i přírodní motivy jako zvířata, rostliny nebo slunce či hvězdy.

Každý motiv míval také svoje jméno a obvykle i význam, většina z nich ale byla postupem času ztracena. Tetování se tvoří pomocí vklepávání jehly namočené v sazích či v popelu do kůže. Prastará technika je ve srovnání s moderními technologiemi údajně bolestivá.

Dokud jí bude sloužit zrak

Časopis Vogue si tatérku vybral díky její jedinečnosti a díky tomu, co představuje. „Je vyhlášená jako poslední mambabatok (tradiční tatér v provincii Kalinga) své generace a vtiskla symboly kmene Kalinga, označující sílu, statečnost a krásu, do kůže tisíců lidí, kteří se vydali na pouť do Buscalanu,“ uvedl podle portálu CNN Vogue Philippines.

Umění tradičního stylu „batok“ se může předávat jen na pokrevní příbuzné, a tak Whang-Odová zaučuje už odmalička své praneteře Elyang Wigan a Grace Palicas.

„Všichni mí přátelé, kteří tetování dělali, už zemřeli. Já jsem jediná, kdo zůstal naživu a stále tetuje. Nebojím se ale, že by tato tradice skončila, protože školím další tetovací mistry,“ svěřila se filipínská umělkyně portálu CNN před pěti lety s tím, že tradice bude pokračovat tak dlouho, dokud budou mít lidé o tetování zájem. Tatérka chce ve své práci pokračovat do té doby, co jí bude sloužit zrak.

Redaktoři Vogue se na tatérčině místě na obálce jednomyslně shodli. „Měli jsme pocit, že reprezentuje naše ideály toho, co je na naší filipínské kultuře krásné. Věříme, že koncept krásy se musí vyvíjet a zahrnovat různé a inkluzivní tváře a podoby. Doufáme, že budeme mluvit o kráse lidskosti,“ uvedla šéfredaktorka časopisu Vogue Philippines Bea Valdesová. Nejstarší modelkou na obálce Vogue byla dosud 85letá herečka Judi Denchová, která se objevila v britském vydání v roce 2020.

Na obálkách nechybí celebrity

Na obálce nejprestižnějšího módního časopisu na světě se objevilo mnoho známých tváří, v roce 1991 to byla například princezna Diana, v roce 2012 zase Michelle Obamová. Objevilo se na ní i velké množství zpěvaček a hereček, včetně Britney Spearsové, Gwen Stefaniové, Jenifer Anistonové, Rihanny, Taylor Swiftové, Beyoncé anebo Adele. V posledních letech se módní magazín snaží na obálky obsazovat celebrity a známé osobnosti, které se nebojí zpochybnit sociální a genderové normy. Díky tomu je magazín rozmanitější než kdykoliv předtím a posouvá tak hranice módy.

Jednou z nejzajímavějších osobností, která se na obálce britského Vogue objevila před dvěma lety, je držitelka Nobelovy ceny za mír Malala Júsufzaiová. Známá je pro svůj otevřený negativní postoj k praktikám Tálibánu, konkrétně se postavila proti tomu, že pákistánské dívky nemůžou svobodně studovat. Za blog, na kterém své myšlenky sdílela se světem, ji příslušníci radikálního hnutí postřelili. Ani po útoku se nevzdala, dále otevřeně bojovala za práva žen a ukázala tak všem dívkám, že na jejich hlasu, názoru a právech záleží.