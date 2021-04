Jak uvedla americká stanice NBC odkazujíc k vyjádření zástupců amerického Pentagonu, v posledních dvou týdnech počet ruských vojáků u hranic s Ukrajinou povážlivě vzrostl. A už je větší, než byl v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym.

„V posledních týdnech vidíme nárůst vojenských sil u hranice okupovaného Krymu s Ukrajinou. A znepokojuje nás to," uvedl podle NBC tiskový mluvčí Pentagonu John Kirby.

Přesné počty ruských vojáků Kirby nesdělil. Již minulý týden ale zástupci Ukrajiny mluvili o čísle zhruba sto tisíc mužů. „Rusko na ukrajinskou hranici přesunulo 110 tisíc vojáků,“ řekl podle agentury Reuters ukrajinský ministr obrany Andrii Taran s odvoláním na tajné služby. Odhady se ale liší, a přesná čísla zatím nebyla žádnou stranou oficiálně potvrzena.

Moskva nadále tvrdí, že posilování sil u ukrajinských hranic je pouze součástí plánovaného třítýdenního vojenského cvičení, které má reagovat na údajné provokace ze strany členů Severoatlantické aliance (NATO). Zástupci členských států NATO i Evropské unie již vyzvali Rusko ke zklidnění situace.

Napjaté vztahy Ruska s USA

Ještě minulé úterý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Moskvu k ukončení posilování vojenských sil na hranici s Ukrajinou. Již dříve podle BBC Stoltenberg označil současné chování Ruska u hranic za hluboce znepokojující. „Jde o největší posílení ruských jednotek od ilegální anexe Krymu,“ uvedl Stoltenberg.

Celou situaci komplikují i napjaté vztahy Ruska se Spojenými státy americkými a státy Evropské unie. Když se například objevila informace, že Spojené státy plánují vyslat kvůli ruským vojenským aktivitám na hranici s Ukrajinou dvě válečné lodě, Rusko zareagovalo námořním vojenským cvičením minulou středu. Americké nasazení lodí v Černém moři se ale nakonec zatím nepotvrdilo.

Před dvěma dny zase britský list Sunday Times uvedl s odvoláním na nejmenovaný zdroj z námořnictva, že na podporu Ukrajiny v květnu do Černého moře vyrazí dvě britské válečné lodě. Oficiálně ale tuto informaci nikdo nepotvrdil.

Od anexe Krymu v roce 2014 zůstává situace na rusko-ukrajinské hranici napjatá. Běžné jsou drobné střety, při nichž za posledních let zemřelo již čtrnáct tisíc lidí. V několika posledních týdnech střetů přibylo, a pozorovatelé mluví o prudkém nárůstu počtu ruských vojenských jednotek v oblasti. Experti se zatím neshodují na tom, zda jde o pouhou provokaci, nebo Rusko opravdu směřuje k vyvolání otevřeného válečného konfliktu většího rozsahu.

Kuleba: U hranic bude brzy 120 tisíc ruských vojáků



Rusko bude mít brzy u hranic s Ukrajinou více než 120 tisíc vojáků, řekl dnes novinářům ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Podle šéfa ukrajinské diplomacie jsou v současné vypjaté situaci zapotřebí nové sankce proti konkrétním sektorům ruského hospodářství. V pondělí na jednání se svými protějšky z Evropské unie prý nicméně ukrajinský ministr necítil, že by evropské země měly v tuto chvíli "chuť" uvalit na Rusko další ekonomické postihy.



"Ruští vojáci stále přiházejí do blízkosti našich hranic," prohlásil v úterý Kuleba na tiskové konferenci. "Během týdne čekáme, že celkové síly dosáhnou přes 120 tisíc vojáků," dodal s tím, že to neznamená, že se na tomto počtu navyšování ruských sil v oblasti zastaví. Kyjev podle Kuleby nechce válku ani další stupňování napětí, nelze však říci, jaké další kroky podnikne Moskva. Pouze bolestivé ekonomické sankce zaměřené na konkrétní části ruského hospodářství mohou mít reálný dopad, uvedl ministr.