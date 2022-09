Analýza Putinova projevu: Co chtěl Rusku a světu říct?

Ve středu ztichlo třeba obchodní centrum Tavričeskij v Petrohradě. Místo klasických činností se obchodníci a všichni návštěvníci soustředili na prezidentův projev. „Jako v nějakém filmu z osmdesátých let,“ okomentoval situaci jeden z nich pro portál BBC. Obličej prezidenta se ukázal na všech obrazovkách, od monitorů počítačů v kancelářích až po televizi u vchodu.

Putin chce zavalit frontu ruskými mrtvolami

„Upřímně řečeno, nahánělo to hrůzu," přiznal osmadvacetiletý Dmitrij. V práci si ten den vzal volno a šel do banky nakoupit valuty. Strach z povolání do zbraně neměl, byt změnil už v době, kdy za ním přišla policie kvůli účasti na nepovolených akcích. „Ačkoli situace vypadá bezútěšně, mám jistý pocit porážky prezidenta Putina. Právě v televizi přiznal, že nemá sílu porazit Ukrajinu a plánuje zavalit frontu ruskými mrtvolami," řekl v rozhovoru mladý Rus.

Putin mobilizací ohrozil stabilitu Ruska, říká historik Oldřich Tůma

Předvolání od armády museli řešit rodiče šestadvacetiletého Sergeje v Moskvě. Postgraduální student a učitel na jedné z hlavních technických univerzit v zemi čekal v úterý večer na kurýra s potravinami. Místo něj na něj před dveřmi čekali dva muži v civilu, kteří mu předali předvolání. V dokumentu, který má portál BBC k dispozici se píše, že se má mladý odborník do 23. září dostavit na vojenský registrační a odvodní úřad při příležitosti plánování, přidělování, přípravy a evidence mobilizačních prostředků.

Přestože lektor studoval na vojenské katedře v záložním důstojnickém programu protivzdušné a protiraketové obrany, nemá podle svého nevlastního otce žádné zkušenosti. Rodiče nyní neví, co mají dělat. BBC má k dispozici tři dopisy hovořící o předvolání. V jednom z nich se píše, že od data poslání dopisu mohou být občané, kteří jsou v záloze, posláni na služební cesty.

I přes mučení půjdu radši do vězení

Zpráva o předvolání přišla také zaměstnanci státní ropné společnosti. Má však štěstí, protože má „výjimku“ a mobilizace se na něj nevztahuje. „Zlomit nohu, ruku, sedět ve vyšetřovací vazbě a v žádném případě nejít do tohoto průšvihu,“ řekl přesto, že se ho zatím nástup do armády netýká.

Většina Rusů takové štěstí nemá a snaží se všemi možnými cestami nástupu do armády vyhnout. Slova předchozího muže potvrdil další z respondentů BBC, který je připraven si zlomit nohu i ruku jen aby nemusel jít do války. Další možností je vězení, do kterého mnozí půjdou daleko radši, než do války.

„I když se podíváme na případ Navalného a bohatou historii mučení v Rusku, je menší šance, že zemřete ve vězení, než že vás střelí do čela. Udělám cokoliv, ale na frontu nepůjdu,“ podotkl spolupracovník BBC. „Zavtipkovala jsem, že má štěstí, že tam sedí, aspoň neumře ve válce,“ přiznala osmadvacetiletá Jana, která volala svému odsouzenému manželovi do vězení. Vjačeslav z Moskvy zase vypověděl, že jeho kamarádi začali hledat pomoc u lékařů, které znají.

Ruská policie zadržela na protestech stovky lidí. Někteří dostali předvolání

Jeho švagr, který je výsadkářem bez bojových zkušeností, dostal předvolání už v úterý ráno. „Stáhl se do sebe a s nikým nemluví. Má dvě malé děti, tak snadno se z toho nedostane. Není zcela jasné, co dělat,“ vypověděl Vjačeslav a dodal, že díky panice vzniklé na začátku války už ví, s čím má počítat. Se svými plány se však rodičům nesvěřuje. Otec podporuje úřady a matka podlehla propagandě. Věří, že za válku může Západ a Američané.

Drahý odjezd do zahraničí

Nejjistějším způsobem, jak se z náročné situace dostat, je odjezd ze země. Během jednoho dne se však kvůli vysokému zájmu stal téměř nedostupným. Od vyhlášení částečné mobilizace se ceny letenek zdvojnásobily, a navíc nejbližší přímé lety z Moskvy do bezvízového Istanbulu, Jerevanu a Baku už nejsou dostupné. Dát pětaosmdesát tisíc rublů za odlet 23. září do Istanbulu si může dovolit jen málokdo. Pokud by však odjet chtěli, pravděpodobně by jim to nikdo nezakázal. První den mobilizace měli muži i nadále povolen odchod do zahraničí.

Hořkým dopadem bylo kromě jiného i masové zadržování při protestech, které se v den ohlášení mobilizace konaly. Účastníci v několika městech byli ruskými jednotkami téměř ihned odvedeni do policejních vozů. Do večera bylo v autobusech na patnáct set zdržených. Na policejních stanicích, kam byli odvedeni, některé čekal vojenský komisař. Odpůrcům války pak bylo na místě předáno předvolání s povinností dostavit se druhý den ráno na vojenské registrační a odvodní úřady.

Jak vypadaly protesty proti válce po ohlášení částečné mobilizace:

Zdroj: Youtube

Ruská invaze na Ukrajinu trvá už bezmála sedm měsíců. Ozbrojený konflikt započal čtyřiadvacátého února 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Z Ukrajiny stále přicházejí zprávy o mučení civilistů, masových hrobech, zničených školách, nemocnicích i obytných domech. Mezi obětmi ruských okupantů figurují i starostové obcí, kteří se rozhodli konflikt nepodpořit. Kromě toho jsou do Ruska unášeny děti, které pak míří na převýchovu, ale i dospělí. Informace o mrtvých jsou nepřesné, ztráty na obou stranách však zahrnují tisíce lidí.