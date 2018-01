Češi jsou už na východ od nás, napsal slovenský web Noviny.sk

Po českých prezidentských vlbách musí i ti nejzarytější odpůrci rozdělení Československa uznat, že to byl přece jen dobrý nápad, napsal slovenský web Noviny.sk. Web dále uvádí, že Slovensko má teď větší šanci zůstat součástí Západu, až se zrychlí proces evropské federalizace.

Těsný volební výsledek ukázal, že Česko je rozdělení na dvě poloviny. "Je úsměvné, ale zároveň typické pro postsovětský sektor, že frontovou linii mezi oběma tábory tvoří neexistující problém s imigranty. bez ohledu na to, kolik jich bude do Evropy přicházet, žádný z nich nezamíří cíleně do Česka. Přesto se právě tohle stalo dominantou voleb. bez ohledu na to, že že prezident republiky na to nemá žádný vliv," napsal web ve svém komentáři.

Zemanovo druhé volební období vnímá web jako signál, že Česko nevidí svou budoucnost ve federalizované Evropě, ale mezi zeměmi, které se dívají na Evropskou unii jen jako na jednosměrný penězovod. "Václav Klaus mluvil o vítězství selského rozumu. Toho se obvykle dovolává i prezident Zeman. Pokud tím myslí jeden z typických českých stereotypů - co je doma, to se počítá - tak snad mají i pravdu," píší Noviny.sk.

Podle webu mají Zeman s Klausem k sobě blízko dlouhodobě, a Andrej Babiš jako premiér bez důvěry, ale s plnou výkonnou mocí, dovrší, co oni dva začali: proces směřující "k demokracii kremelského typu".

"Česko začne téměř nevyhnutelně dobíhat Maďarsko a Polsko. Nedokázala se v něm prosadit politická síla, která by ho mohla odklonit nebo alespoň zbrzdit, a neprosadí se v něm ani v nejbližších dvou letech, které budou kritické," uvádějí Noviny.sk.

Podle jejich komentáře se poté, co v Německu vznikne nová vláda a získá důvěru, prudce zrychlý proces evropské federalizace. "Berlín s Paříží jsou nejen odhodlány dotáhnout ho do konce, ale rádi se přitom zbaví balastu, který neuváženě nabrali po konci studené války," píše web.