Jako první mohli hlasovat díky časovému posunu Češi v Brazílii a Argentině, a to už od čtvrtečních 19:00 SELČ. O hodinu později se otevřely volební místnosti na úřadech na Kubě, východním pobřeží USA a v Kanadě. Všechny hlasy musí být odevzdány do sobotních 14:00, kdy končí hlasování i v ČR.

Češi žijící v zahraničí v letošních sněmovních volbách vybírají kandidáty z Ústeckého kraje, což jim losem určila Státní volební komise.

Zastupitelské úřady ve svých seznamech voličů registrují přes 12 tisíc voličů. Nejvíce jich je zapsaných v Londýně (1137), v Bruselu (864), v Sydney (578), v Bratislavě (556), v Paříži (506) či v New Yorku (414).

Další Češi v zahraničí pak mohou volit, pokud se prokážou voličským průkazem, o který je však nutné zažádat s předstihem.

Češi mohou hlasovat ze zahraničí od roku 2002, tehdy této možnosti využilo asi 2000 lidí. Zájem o volby mezi takzvanými českými krajany od té doby neustále roste, při prezidentských volbách před třemi lety se v zahraničí sešlo přes 16 tisíc volebních lístků.

Hlasy odevzdané v zahraničí se sčítají v sídle MZV v Černínském paláci pod dohledem zástupců Českého statistického úřadu. První výsledky ze zahraničí se komisaři v sídle MZV dozví ve stejnou chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti v ČR, tedy v sobotu po druhé hodině odpoledne, podotýká ministerstvo.

Češi v Londýně a v Manchesteru začali hlasovat ve volbách do Sněmovny

Volební místnosti se v Londýně otevřely ve 12:00 místního času (13:00 SELČ) a naposledy bude možné zde vhodit volební lístek do urny v sobotu v poledne místního času. V těchto volbách mohou Češi poprvé hlasovat také na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru, který je v provozu od března 2019, sdělil ČTK tiskový odbor velvyslanectví ČR v Británii.

Už před polednem u velvyslanectví stála fronta zhruba 20 lidí, kteří přišli k volbám. Fotografie z místa sdílelo velvyslanectví na twitteru.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 byl Londýn nejvytíženější zahraniční volební místností, hlas zde tehdy odevzdala více než tisícovka lidí. Letos české velvyslanectví očekává podobnou účast, ačkoli počet voličů ovlivní Brexit i pandemie covidu-19 a odhady jsou proto velmi obtížné.

"Ve zvláštní seznamu voličů vedeném na ZÚ (zastupitelském úřadě) Londýn je zapsáno přes 1100 voličů, což je zhruba stejné číslo jako při volbách v minulosti. Velké množství českých občanů se vždy také k volbám dostavilo s voličským průkazem. (…) Evidujeme přes 200 voličských průkazů, které si voliči vyzvednou na našem úřadě v den voleb. A samozřejmě přijdou další, kteří si voličské průkazy vyřídili v ČR," uvedlo velvyslanectví.

Podle tiskové zprávy českého ministerstva zahraničí je velvyslanectví v Londýně tradičně místem, kde je nejvíce zapsaných českých voličů v zahraničí (letos 1137), následují Brusel 864), Sydney (578), Bratislava (556), Paříž (506) či New York (414).

K volebním urnám mohou Češi v Británii dorazit dnes do 22:00 a zítra od 08:00 do 12:00 místního času. Celkem bude podle ministerstva zahraničí otevřeno 111 volebních míst, většinou na českých velvyslanectvích a konzulátech. V cizině si voliči vybírají z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Mezi nimi je mimo jiné premiér a předseda ANO Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Krajané v Berlíně od českých voleb očekávají politickou změnu

Na otevření volební místnosti na českém velvyslanectví v Berlíně dnes krátce před 14:00 čekalo několik voličů. V první hodině voleb zde svůj hlas v českých parlamentních volbách odevzdalo několik desítek českých občanů.

Prvním, kdo v Berlíně odvolil, byl Jindřich Pýcha, který v Německu žije už osm let. "Volby mě zastihly na dovolené, proto jsem na otočku přijel do Berlína," řekl ČTK Pýcha, který ihned z ambasády zamířil na hlavní vlakové nádraží. Pro volby je zapsán na zvláštním seznamu voličů a možnost hlasování jinde si nestihl předem zařídit.

"Možnost zúčastnit se voleb by měla být flexibilnější, aby to nebylo tak komplikované pro lidi, co často cestují. Nyní je to tak, že musím 30 dní předem organizovat své plány," řekl Pýcha. Z Prahy, kde nyní tráví dovolenou, tak odjel volit do Berlína, odkud se ještě odpoledne vrátil zpět do české metropole. "Stálo mě to tak 50 eur (1270 korun)," řekl.

Letošní volby podle Pýchy nejsou důležitější než jiné, protože každé hlasování považuje za významné. "Od voleb bych chtěl změnu politické situace v Česku," řekl. Zda se tak stane, si ale jistý není. Nevěří ani tomu, že by kauza Pandora Papers, která poukázala mimo jiné na neprůhledné nákupy nemovitostí na jihu Francie českým premiérem Andrejem Babišem, na výsledku něco změnila. "Bohužel se nic nestane," řekl.

Změnu se přeje i Jitka Wischmannová, která v Německu žije přes 40 let. Také Wichmannová se obává, že volby žádnou změnu nepřinesou. "A to ani po kauze Pandora Papers. Jak znám Čechy, ještě si řeknou, jak je Babiš chytrý," řekla. "Za komunismu jsme kradli všichni a doteď jsme se krást neodnaučili," řekla.

Wischmannová si i přes dlouhý život v Německu zachovala jen české občanství. "Na vývoji v Česku mi stále záleží," uvedla. "A pokud to chcete vědět, tak jsem volila Piráty. Volila jsem je proto, abych se nestyděla, že jsem Češka," dodala.

O potřebě politické změny v Česku hovořili všichni krajané, se kterými dnes ČTK v Berlíně hovořila. Stejné přání měla i Johana. "Chci, aby se Česko ubíralo demokratickou cestou, a k tomu je nezbytná změna politiky," řekla Johana, která v Německu žije dvacet let. Na rozdíl od Wischmannové má i německé občanství, takže na konci září se volila do Spolkového sněmu. Uvedla také, že německé volby jsou pro ni osobně sice důležitější, neboť v Německu žije, těch českých se ale také pravidelně účastní.