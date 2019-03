Ukrajinci půjdou v neděli po pěti těžkých letech volit v prvním kole prezidentských voleb. Ve hře je prozápadní kurz země.

Několik dní před víkendovým prvním kolem voleb hlavy Ukrajiny není předem jasný vítěz. Dokonce ani to, kdo postoupí do finálového druhého kola, které se bude konat na naši velikonoční neděli. Už to je v postsovětské východní Evropě, kde ve většině zemí vládnou diktátoři či polodiktátoři, něco zcela nebývalého.