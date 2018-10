V Bavorsku je rozhodnuto. Průzkumy připisují vítězství CSU, uspěli i Zelení

Volební místnosti v Bavorsku se uzavřely s úderem 18. hodiny. Současně se objevily i první výsledky průzkumů u voličů, kteří přišli odevzdat svůj hlas. Vítězem voleb se i přes výraznou ztrátu téměř jistě stane Křesťanskosociální unie (CSU). Posílí naopak Zelení, kteří získali přízeň asi 19 procent voličů. Se ziskem okolo 11 procent hlasů se do parlamentu poprvé podívají i členové Alternativy pro Německo (AfD).

Bavorský parlament tak s největší pravděpodobností nečeká žádné výraznější překvapení. Dosavadní výsledky anket z volebních místností, takzvaných exit polls, televizní stanice ARD téměř kopírují předchozí průzkumy. Drobné výkyvy jsou patrné u krajně pravicové AfD, které původní odhady připisovaly zisk až 15 procent.

Mírně za očekáváním zůstává i Sociálnědemokratická strana Německa (SPD), která zřejmě nepřekoná hranici deseti procent. Pro SPD to znamená zhruba tříprocentní ztrátu oproti průzkumům a více než 11procentní propad ve srovnání s předchozími volbami v roce 2013. Pro vládnoucí CSU, která dominuje bavorské politické scéně od konce druhé světové války, znamenají letošní volby nejhorší výsledek za několik desetiletí.

BREAKING! Exit poll for #BavariaElection has #AfD only at 4th place, well after Greens, who are real winners. Some quick observations on #LtwBayern pic.twitter.com/XJf2dCrjlt — Cas Mudde ✊ (@CasMudde) October 14, 2018

Sčítání hlasů bude volebním komisím podle zkušeností z předchozích let trvat do pozdních nočních hodin. Konečné výsledky by tak mohly být k dispozici během pondělního rána. Pokud se však potvrdí odhady exit polls, rýsuje se podle britského deníku Express s největší pravděpodobností společná vláda CSU a Zelených.

Neúspěch CSU

Očekávaný volební neúspěch CSU již před volbami vyvolal debaty o tom, kdo je za něj zodpovědný. Pro velkou část straníků není hlavním viníkem stávající bavorský premiér Markus Söder, ale předseda strany a německý ministr vnitra Horst Seehofer, kterému mnozí z nich vyčítají malý důraz ve snaze omezit nelegální migraci a její dopady na Bavorsko.

Bewundernd haben wir bayerischen Grünen immer nach Baden Württemberg geschaut. Jetzt schaut auch #Kretsch staunend nach Bayern. Ökologische und sozial gerechte Politik für den Süden Deutschlands ist unser gemeinsames Anliegen. Deshalb #BeideStimmenGrün #Ltw18 @Gruene_Bayern pic.twitter.com/A47D3AyMva — Ludwig Hartmann (@LudwigHartmann) October 12, 2018

Politologové přitom upozorňují, že neúspěch CSU v zemských volbách by se mohl promítnout na celostátní úrovni. Při rekordně nízkém zisku by Seehofer pravděpodobně musel rezignovat na post předsedy strany, což by nejspíš znamenalo i konec jeho vládního angažmá ve funkci ministra vnitra. Otázkou zůstává, zda by se CSU následně nezačala výrazněji distancovat od kabinetu kancléřky Angely Merkelové.