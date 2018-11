Komplikace pro Trumpa. Demokraté po osmi letech ovládnou Sněmovnu

V USA sčítají hlasy po úterních volbách do Kongresu. Voliči rozhodli o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Senát uhájili republikáni, kteří v něm posílí. Přijdou ale o Sněmovnu reprezentantů, kterou po osmi letech ovládnou demokraté.

Uzavřeny jsou volební místnosti ve většině okrsků, jako poslední ukončí hlasování v sedm hodin ráno středoevropského času Aleutské ostrovy na jihozápadě Aljašky.

Poprvé po osmi letech

Podle prvních propočtů je však nyní už jasné, že Sněmovnu reprezentantů ovládne Demokratická strana, a to poprvé po osmi letech, zdůrazňuje televizní stanice CNN.

Stejně jako předvolební průzkumy to naznačuje, že Senát naopak zůstane v rukách republikánů. Pro prezidenta Trumpa to znamená rozdělený Kongres do konce jeho volebního období v roce 2020.

BREAKING: Democrats will take control of the US House, gaining new power to challenge President Trump, CNN projects https://t.co/AYzhdix2MC #CNNElection pic.twitter.com/hZV9QDHhAb — CNN (@CNN) 7. listopadu 2018

Ve 100členném Senátu dosud měli republikáni 51 mandátů, podle The New York Times jich nově pravděpodobně budou mít 53. Republikáni s 235 kongresmany ovládali také 435člennou Sněmovnu reprezentantů, ve které nyní budou dominovat demokraté. The New York Times odhaduje, že demokratických kongresmanů usedne ve Sněmovně reprezentantů 231.

Update: A House Democratic takeover is looking more and more likely https://t.co/V3RGlRGlua — Washington Post ?️ (@washingtonpost) 7. listopadu 2018

To znamená určitou komplikaci, jelikož se americký prezident o zákonodárný sbor dosud opíral. V dolní komoře Kongresu i Senátu měli před volbami převahu republikáni, což demokratům komplikovalo opozici vůči Trumpově administrativě. Nyní se situace změní.

Demokraté tak budou mít v budoucnu příležitost zablokovat Trumpovu agendu. Americký prezident na svém twitteru však vyjádřil spokojenost s výsledky voleb. "Dnes v noci fantastický úspěch. Díky všem!" napsal.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. listopadu 2018

Již dříve se hovořilo o tom, že jsou volby referendem o prezidentovi Donaldu Trumpovi a většina voličů tento názor zastává. Vyplývá to z průzkumu agentury AP. Ti podle průzkumu svou volbou vyjádřili nesouhlas s Trumpem. Na 64 procent respondentů uvedlo, že k volbám přišli kvůli Trumpovi, naopak 36 procent řeklo, že rozhodnutí, jak hlasovali, nijak nesouviselo s prezidentem. Průzkumu se napříč Spojenými státy zúčastnilo přes 113 tisíc lidí, které výzkumníci oslovili při odchodu z volebních místností.