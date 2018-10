Volebními místnostmi v Kábulu otřásly exploze. Tálibán splnil své výhružky

Obchod - Prodavač/ka do pekařství 23 000 Kč

Prodavač/ka do pekařství. Do našeho pekařství a cukrárny hledáme posilu na pozici prodavač/ka do provozovny v centru Prahy. Jedná se o pultový prodej s příjemným posezením pro naše hosty.