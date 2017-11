Volebnímu úterý v USA vévodili demokrati, Trumpovi muži pohořeli

/VIDEO/ V několika státech USA se včera konaly volby guvernérů či starostů. Celkem jasně se ukázaly pochyby voličů nad dosavadní politikou Trumpa. Jeho podporovatel, dosavadní guvernér státu New Jersey Chris Christie, pohořel. Naopak se zaskvěl newyorský starosta Bill de Blasio, první demokrat za posledních třicet let, který ve městě obhájil své křeslo.

Úterý 7. listopadu bylo v USA volební, vybíral se guvernér státu New Yersey kde neoblíbeného republikána Chrise Christieho blízkého Trumpovi nahradí demokrat Phil Murphy.

Předvolební klání ve státě Virginie zase dovedl k vítězství zástupce dosavadního demokratického guvernéra Ralph Northam, jehož soupeři Edu Gillespie nepomohla velmi agresivní kampaň, po Trumpově vzoru zaměřená na imigraci a bezpečnost.

Obzvlášť zajímavá byla dále volba starosty osmimilionového New Yorku.

New York povstal proti Trumpovi

Město, přezdívané Velké jablko, bylo od roku 1989 dlouhých 24 let republikánské (Rudy Giulianiho v roce 2001 vystřídal další republikán Michael Bloomberg), to přeťal až nástup populárního demokrata Billa de Blasia. Ten ve včerejších volbách porazil sokyni doslova na hlavu – získal 66,5 procenta, Nicole Malliotakisová pouhých 27,8 procenta.

Co šestapadesátiletý de Blasio přislíbil voličům? Jednak dotace dostupného bydlení či subvence do mateřských školek, především se ale postavil imigrační politice prezidenta Donalda Trumpa. "Budu hájit přistěhovalce a další menšiny, učiním New York nejférovějším městem Ameriky, pane Trumpe," obrátil se znovuzvolený starosta k muži, který v New Yorku před nástupem do Bílého domu dlouhodobě žil.

Vítězný proslov de Blasia:

"Pokud se obrátíte proti hodnotám svého domovského města, vaše město vám to vrátí. A tak máme před sebou pár soubojů. Budeme bojovat a vyhrajeme," vzkázal dále de Blasio Trumpovi, jenž je aktuálně v Asii, kde po návštěvě Japonska a Koreje dnes jedná v Číně. Prezident, jejž čeká ještě Vietnam a Filipíny, se k výsledkům voleb zatím nevyjádřil.