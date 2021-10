Úřady amerického okrsku Cook identifikovaly další z obětí sériového vraha Johna Wayna Gacyho, který terorizoval Chicago a jeho okolí v sedmdesátých letech minulého století. Navenek to byl úspěšný podnikatel a muž, který chodil v převlečení za klauna těšit děti do nemocnic. V soukromí šlo o zrůdu, která za šest let znásilnila, zavraždila a pohřbila pod podlahou svého domu přes tři desítky mladých mužů.

Kancelář šerifa okrsku Cook vyšetřování obnovila v roce 2011. Snažila se tak již od začátku identifikovat všech osm zbylých neznámých obětí. Nyní se to podařilo u třetí. Obětí byl Francis Wayne Alexander.

Policie informovala Alexanderovu rodinu v pátek. V pondělí pak šerifova kancelář oznámila výsledek i zbytku světa na tiskové konferenci.

Dvaačtyřicet let čekání

Francisovy ostatky byly v domě Gacyho nalezeny 26. prosince 1978 poté, co policie prohledala vrahův dům. Mladík byl pravděpodobně zavražděn mezi začátkem roku 1976 a 1977. Na jeho identifikaci se tak čekalo přes čtyřicet let.

Přesné datum jeho zmizení ani vraždy není známé. Se svou rodinou si pouze občas zavolal či jim poslal pozdrav z cest. Jeho poslední kontakt s rodinou byl zaslaný pohled z Kalifornie v roce 1976. Mladíkovo zmizení příbuzní na policii nenahlásili, celé dekády netušili, kam zmizel a co se s ním stalo.

„Ony (rodiny zmizelých) žijí v kruté nejistotě,“ vysvětlil pro noviny The New York Times vyšetřovatel Jason Moran z okrsku Cook, který na případu pracoval. „Některé rodiny dokonce věřily, že jejich milovaná osoba má ztrátu paměti. Někteří nechtějí uvěřit, že jejich milovaný zemřel,“ vysvětlil.

Francis se narodil v Severní Karolíně – kde také jeho rodina v době jeho zmizení bydlela. Do Chicaga se přestěhoval i s manželkou v roce 1975 po pobytu v New Yorku, kde se předtím vzali, informuje server abc7Chicago. Následně se rozvedl a v Chicagu zůstal. Když byl zavražděn, bylo mu kolem 21 let.

„Bohužel neměl štěstí, bydlel v oblasti, kde vrah Gacy provedl většinu svých zločinů,“ uvedl podle CNN šerif okrsku Cook Thomas Dart.

V pondělí úřady podrobně popsaly proces propojení identity s ostatky nalezenými před čtyřmi dekádami. Policii v bádání pomohla nezisková organizace DNA Doe Project (DDP). Vyšetřování oběti číslo pět začalo zhruba před rokem.

Sheriff Dart announced today that 1 of the 6 remaining unnamed John Wayne Gacy victims has been identified with the assistance of genetic genealogy. Sheriff’s Police identified Victim #5 found in Gacy's crawl space on Dec. 26, 1978 as Francis Wayne Alexander. pic.twitter.com/1vgWmlk2We — Cook County Sheriff's Office (@CCSOPIO) October 25, 2021

Od DNA k identitě

Organizace DNA Doe Project se skládá z dobrovolníků, kteří se snaží přiřadit neidentifikované ostatky s genetickými profily ve veřejné genealogické databázi.

Podle webových stránek organizace byl do kalifornské laboratoře zaslán zub oběti. Tam extrahovali její DNA. Vzorek byl odeslán do laboratoře v Alabamě k sekvenování. Složka s daty následně putovala do Texasu do společnosti, která se zabývá genetickou investigací. Ta výsledky nahrála na veřejnou platformu GEDmatch, která hledá shody v genetických materiálech.

„Shody v DNA byly nalezeny s bratranci z druhého kolene. To umožnilo týmu dobrovolníků z DDP sestavit genealogický strom, a tak identifikovat oběť jako Francise W. Alexandera,“ uvádí DNA Doe Project.

Poté, co šerifova stanice obdržela Francisovy vzorky DNA, odebrala je také jeho matce a jeho nevlastnímu bratrovi. Jejich DNA „mělo silný genetický vztah". „Policie také prohledala finanční záznamy, veřejné záznamy, posmrtné záznamy a další data, která potvrdila, že byla oběť číslo pět a Francis stejná osoba,“ uvedla policie ve zprávě.

Policejní zpráva obsahovala i prohlášení rodiny. „Je i po pětačtyřiceti letech stále těžké se dozvědět osud našeho milovaného Wayneho. Byl zabit rukou ničemného a zlého muže. Naše srdce bolí a soucítíme s rodinami ostatních obětí. Naší jedinou útěchou je vědomí, že tento vrah již nedýchá stejný vzduch, jako my,“ uvedla rodina.

„Oběti si zaslouží důstojnost“

Detektivové z okrsku Cook intenzivně pracují na identifikaci neznámých obětí sériového vraha Gacyho již deset let. V roce 2011 a 2017 byli identifikováni William Bundy a Jimmy Haakenson. V obou případech k potvrzení identity pomohla DNA. Pět dalších obětí stále zůstává bezejmenných.

Dnes již notoricky známý zločinec Gacy byl zadržen v roce 1987. Podle úřadů vábil své oběti domů po dobu šesti let. Sliboval jim práci, drogy, alkohol, vydával se za policistu či nabízel peníze za sex, informuje CNN. Často oběti oslovoval na autobusových zastávkách. Na některé mířil i pistolí a následně je uspal chloroformem. Většinu ze svých obětí, mladých mužů, mučil a znásilňoval.

Gacy byl v profesním životě velmi úspěšný, což u podobných zločinců není běžné. Nechvalně známé jsou například jeho fotografie s Rosalynn Carterovou, americkou první dámou a ženou amerického prezidenta Jimmyho Cartera.

Po jeho zadržení byly v prostoru pod podlahou jeho domu nalezeny ostatky sedmadvaceti mladých mužů, ostatky jednoho byly pod garáží a dalšího na jeho zahradě. Další čtyři pak – jak sám uvedl – z důvodu nedostatku místa pohodil do řeky Des Plaines. Jeho běsnění přežili dva muži. Jednoho pustil a druhého v bezvědomí položil do parku.

Byl usvědčen v roce 1980 z vraždy třiatřiceti nezletilých chlapců a mladých mužů. V té době byl nejproduktivnějším sériovým vrahem v dějinách USA. V roce 1994 byl popraven.