Krymský vrah měl v záloze další výbušninu. Spekuluje se i o nešťastné lásce

K činu došlo dnes krátce po poledni, kdy mladík odpálil ve školní jídelně nálož naplněnou hřebíky a šrouby. Také střílel na každého, koho zahlédl. K výbuchu bomby došlo podle vyšetřovatelů poté, co útočníkovi došly náboje. Podle nepotvrzených zpráv vlastnil Rosljakov legálně drženou loveckou pušku. Trestán nikdy nebyl.

„Vykoukl jsem z učebny - a viděl kluka se zbraní v ruce, který po všech střílel. Schoval jsem se a doufal, že si mě nevšimne. Za deset minut přijeli policisté s automatickými puškami. Když začali evakuovat žáky a učitele, taky jsem vyšel,“ vylíčil listu Komsomolskaja pravda jeden ze studentů.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe