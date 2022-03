Když se řekne Los Angeles, většina lidí si toto americké velkoměsto v duchu propojí s Hollywoodem, velkolepými vilami největších hvězd filmového plátna a slunečným kalifornským počasím. Jenže Město andělů, jak se Los Angeles někdy přezdívá, má i mnohé temné stránky. A také temné kapitoly ve svých dějinách. Mezi ty nejhorší rozhodně patří období 80. a 90. let. Právě tehdy se mezi mladými, zejména Afroameričany, ve velkém rozšířila nová droga - crack. Látka, ještě návykovější než kokain, ve městě způsobila svým způsobem apokalypsu. Dokonce se mluví o crackové epidemii 80. let ve Spojených státech.

Los Angeles, zejména jižní část města, se tehdy stalo jedním z center oné epidemie. A ruku v ruce s tím, jak se počet závislých zvyšoval, rostla i kriminalita. „Vysoce návykový crack u lidí vyvolával tak velké zoufalství, že se klidně uchylovali k prostituci či jiným zločinům, jen aby měli z čeho přiživovat svůj zlozvyk. V této násilné době bylo v jižním Los Angeles zabito více než sto žen,“ připomíná americká stanice CBS Los Angeles.

Jak případů zavražděných mladých žen přibývalo, ve městě se začala šířit zpráva, že má všechny činy na svědomí jediný sériový vrah. Dokonce dostal i přezdívku. Southslide Slayer, neboli volně přeloženo - Zabiják z jižní části. Postupně policie prokázala, že vrahů po městě běhalo hned několik.

Kriminálka nicméně zjistila, že tím nejaktivnějším z nich byl Chester Dewayne Turner. „Odsouzen byl za čtrnáct vražd a za zabití nenarozeného plodu jedné ze svých obětí. Činy spáchal v rozmezí let 1987 až 1998. Podle prokurátora Roberta Grace z něj počet zavražděných dokonce udělal nejhoršího sériového vraha v dějinách Los Angeles,“ uvádí stanice CBS Los Angeles.

Vraždy mu prokázali postupně, za prvních deset byl odsouzen k trestu smrti v roce 2007, uznán vinným z dalších čtyř případů byl v roce 2014. Ani jednou po celou dobu vyšetřování i obou soudních procesů se Turner nepřiznal. A to i přesto, že mu žalobci nabídli dohodu o vině a trestu před soudem, čímž by si místo popravy vysloužil doživotí. Turner odmítl. „Nikdy nepřevzal odpovědnost za žádný ze svých zločinů. Je to nelítostné zvíře,“ vyjádřila se po procesu v roce 2014 zástupkyně okresního prokurátora Beth Silvermanová.

Snadné terče

Turner, narozený v roce 1966, se už od raného mládí pohyboval na hraně zákona. Ukončil pouze základní školu, a jako mladík se pak živil jako kuchař či doručoval pizzu. Nejdříve žil v Los Angeles společně s matkou, když se ale odstěhovala do Utahu, z Turnera se stal bezdomovec a přesouval se mezi různými noclehárnami.

Bylo mu jednadvacet let, když poprvé zabil. Jeho první obětí se stala jednadvacetiletá prostitutka Diane Johnsonová. „Podle výpovědí svědků stála na svém obvyklém místě, když k ní přistoupil vysoký, mohutný muž a nabídl jí obchod. Odešla s ním na místo, kam obvykle chodila se svými klienty. Druhý den ji tam našli uškrcenou,“ popsal první Turnerovu vraždu podcast Behind the Crime Scene. Vražda mladé ženy byla jen první z řady. S odstupem několika měsíců přibyla druhá oběť, pak třetí.

Jelikož se k vraždám nikdy nepřiznal, přesné motivy, proč Turner začal tak brutálně zabíjet mladé ženy a pohazovat jejich polonahá těla na odlehlých místech, jsou stále záhadou. Podle soudce Williama R. Pounderse, který v roce 2007 odsoudil Turnera za prvních deset vražd, „existovalo množství důkazů, že obžalovaný cíleně vyhledával osamělé ženy a škrtil je pro vlastní sexuální uspokojení.“

Turner si skutečně vybíral oběti, které byly lehce zranitelné. Prostitutky, ženy závislé na cracku nebo takové, které se bezprizorně pohybovaly na ulici, protože je rodina například vyhodila z domu. Jejich těla byla nalezena polonahá, některé ženy byly před usmrcením i znásilněny. „Turner si vyhledával své oběti v sousedství, jedna z mrtvol byla nalezena jen padesát yardů od místa, kde bydlel,“ konstatuje stanice NBC Los Angeles.

K obětem se choval mimořádně pohrdavě. „Jejich nahá těla házel do opuštěných uliček, do polorozpadlých garáží, jednu dokonce ponechal v mobilní toaletě,“ zmiňuje stanice CBS Los Angeles.

Turnerova brutalita neznala mezí. Svůj nejhrůznější čin spáchal v září 1989. Tehdy zabil Reginu Nadine Washingtonovou. Ta byla v šestém měsíci těhotenství a to, že byla nastávající matkou, tedy bylo vidět na první pohled. Ani to ale Turnera nezastavilo. Reginu uškrtil, stejně jako své předcházející oběti. „Když pak byl v roce 2007 obžalován z deseti vražd, žalobci přidali k obviněním ještě i zabití nenarozeného plodu,“ uvádí portál Daily News.

Mimochodem, Regina Washingtonová nebyla jeho jedinou těhotnou obětí, pár měsíců poté zabil i ženu v pátém měsíci těhotenství.

Zástup vrahů

Přestože Turnerových obětí rychle přibývalo, zabijákovi se dlouho dařilo unikat spravedlnosti. Nebylo to však jeho vlastní šikovností. Spíše měl "štěstí", že se trefil do velmi divoké doby. Kriminalita v Los Angeles byla kvůli crackové epidemii vysoká, a policisté byli zavaleni prací. Média postupně přišla s myšlenkou, že desítky vražd po celém městě má na svědomí tajemný sériový zabiják a vyšetřovatelé tápali ve tmě. Úplně všechny vraždy žen z 80. a 90. let minulého století se jim ani nepovedlo objasnit.

Turner byl ve stejné době pro policisty sice známá firma, několikrát byl obviněn z krádeží a loupeží, nikdy ale neputoval do vězení. To, že by mohl být jedním z hledaných zabijáků, nikoho nenapadlo. Neexistoval totiž důvod, proč ho s vraždami spojovat. Za některé z nich už byl dokonce odsouzen někdo jiný.

Konkrétně mentálně postižený David Allen Jones, který žil ve stejné oblasti, kde se našla těla Turnerových obětí. Policisté na Jonese narazili tak, že zkoumali podobné případy vražd z minulosti a Jones se kolem nich motal. Mladík byl vyslechnut bez právníka a přiznal se, že s některými z obětí fetoval. „Jones, téměř negramotný a s mentální kapacitou osmiletého dítěte, byl za tři Turnerem spáchané vraždy skutečně odsouzen. Ve vězení pak strávil jedenáct let, než důkazy ukázaly na Turnera. Když se řešilo Jonesovo propuštění, obhájci navíc tvrdili, že jeho přiznání bylo policisty vynucené," upozorňuje stanice CBS Los Angeles.

Když se Jones dostal v roce 2004 na svobodu, podal žalobu proti městu Los Angeles a vysoudil více než 700 tisíc dolarů.

Rozhodující důkaz

Nechybělo mnoho a brutální vraždy Turnerovi prošly. V roce 2002 však brutálně znásilnil mladou ženu, která byla natolik odvážná, že celý čin nahlásila policii. „Turner byl zatčen a odsouzen k trestu vězení," zmiňuje server Daily News.

Smyčka kolem jeho hrdla se poté konečně začala utahovat. Past sklapla v roce 2004. Tehdy byl Turnerovi jako vězni odebrán vzorek DNA kvůli zavedení do databáze. Když ovšem policisté údaje o vzorku zadali do systému, nestačili se divit. Náhodou totiž objevili sériového vraha. „Detektivové zjistili, že Turnerova DNA se shoduje se vzorky z jednoho případu vraždy a krátce poté ho forenzní stopy spojily s deseti vraždami," připomíná CNN.

Turner se sice k žádnému z činů nikdy nepřiznal, důkazy ale mluvily jasně. Nepomohlo ani tvrzení jeho obhájců, že sice měl za peníze s oběťmi pohlavní styk, ale nevraždil. Policisté, porota i soudce měli jiný názor. V roce 2007 byl odsouzen k trestu smrti za prvních deset vražd, v roce 2014 pak za další čtyři. Přesný počet jeho obětí však může být i vyšší, další vraždy se mu ovšem zatím prokázat nepodařilo. Trest smrti dosud nebyl vykonán. Turner žije ve státní věznici San Quentin.