Přiznání a omluva

Výpověď obžalovaného se několikrát změnila, až včera se nakonec k hrůznému činu pod tíhou velkého množství důkazů přiznal. Promluvil taky ke své rodině a k rodině zavražděné. „Chci se jen omluvit rodině Baileyových a také mé rodině,“ řekl podle deníku The Independent soudu šestnáctiletý Fucci. Aktuálně mu hrozí 40 let vězení až doživotí. Navzdory svému věku bude stíhán jako dospělý. Případný trest smrti ale i tak nemůže dostat, jelikož čin spáchal jako čtrnáctiletý.

Někteří členové rodiny zavražděné soudní proces nezvládli, po jedenácti hodinách v slzách odešli. „Rozhodnutí Aidena Fucciho podat přiznání viny není nic jiného než svědectví o tvrdé práci a odhodlání výjimečných mužů a žen z úřadu šerifa okresu St. Johns,“ uvedl místní šerif Rob Hardwick. Vzdal hold i rodině zavražděné. „Jejich síla a laskavost v průběhu celého případu byla neuvěřitelná,“ poznamenal.

Na uctění památky dívky proběhla v květnu 2022 smuteční akce, na které se sešel dav čítající stovky lidí v tyrkysově zbarveném oblečení. Vedla ji Tristynina rodina, která si po hrůzném činu říká Bailey 7. Její členové taky uvedli, že pracují na několika možnostech iniciativy k uctění památky mladé studentky. Patří mezi ně například spolupráce s programy pro duševní zdraví mládeže. „Skrze činy laskavosti a lásky jako komunita můžeme společně zahnat zlo,“ uvedli ve společném prohlášení.

Bránila se

Třináctiletá Tristyn Baileyová zmizela 9. května 2021 ráno. Ještě ten den dopoledne nahlásila její rodina zmizení úřadu šerifa okresu St. Johns, který po ní ihned vyhlásil pátrání. Dívka byla naposledy spatřena ve čtvrt na dvě ráno v Durbin Amenity Center v severozápadní části okresu St. Johns. Její tělo pak našli v šest hodin večer ještě téhož dne poblíž jezírka v lese na místě Saddlestone Drive jižně od Jacksonville. Až později se zjistilo, jakým brutálním způsobem byla zavražděna.

Policisté několik dní po objevení těla uvedli, že ji vrah zasadil 114 bodných ran. Zranění Baileyové také nasvědčovala tomu, že se bránila. Téměř padesát ran bylo totiž na pažích. I na rukách pachatele našli kriminalisté krvavé šrámy odkazující na boj o život.

Selfie na Snapchatu

Čtrnáctiletého Aidena Fucciho, který byl spolužákem Baileyové, policisté zatkli ještě též noci. Usvědčila ho fotografie, přesněji řečeno selfie, kterou si pořídil na zadním sedadle policejního vozu. Připsal k ní totiž mrazivou větu: „Čau lidi, neviděl někdo v poslední době Tristyn.“ Státní zastupitelství posléze zveřejnilo další videa, která si v autě pořídil. Zachycují mladíkovu neobvykle rozesmátou náladu, kdy vypadá, jako by si své zatčení užíval a policistům se vysmíval.

Fotografie však není jediným důkazem usvědčujícím studenta. Policisté rovněž zveřejnili kamerový záznam, kde je vidět, jak se Fucci osudné noci s Baileyovou prochází po ulici. Později bylo zachyceno, jak běží zpátky, ale už sám. Policisté ale rovněž našli DNA mladíka na těle zavražděné. Fucci byl už tehdy obviněn z vraždy druhého stupně. O tři týdny později byl čin překvalifikován na vraždu prvního stupně. Státní zástupce uvedl, že úmysl vraha mohou odvodit už jen z pouhého počtu bodných ran.

Zvrhlé myšlenky

Fucci měl podle zprávy zveřejněné v červenci 2021 už před činem zvrácené a násilné představy o zabíjení lidí. „Říkal, že by chtěl někomu podříznout krk, že by ho to uspokojilo,“ uvedl údajně jeden z jeho kamarádů s tím, že mluvil o zabíjení a bití lidí. Deník New York Post doplnil, že se Fucci kamarádům svěřil, že slýchává ve své hlavě hlasy, které ho nabádají k vraždění nevinných. Kromě toho si kreslil násilné obrázky mrtvých žen. Vrah se taky během dvaceti měsíců ve vězení, kdy čekal na soud, několikrát popral a vyhrožoval pobodáním svému spoluvězni či zaměstnancům věznice. Jeden ze spoluvězňů taky zmínil, že se Fucci svým činem chlubil.