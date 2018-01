Vrak nalezený v Alabamě je zřejmě poslední americkou otrokářskou lodí

/VIDEO/ Ve vzdálené deltě řeky v zálivu u Alabamy je možná ve vodě a bahnu ukrytá odpověď na tajemství, které je záhadou pro vědce už více než 150 let. Pokud je odhad odborníků správný, jedná se o dlouho pohřešovaný vrak lodi Clotilda, poslední známé plavidlo přivážející otroky z Afriky do Spojených států.

Archeologové a historici si podle CNN dlouhou dobu lámali hlavu s tím, kde vrak lodi skončil. Údajně byla totiž loď v roce 1860 zapálena otrokáři, kteří se snažili zakrýt důkazy svého nelegálního dovážení otroků z Afriky.

Poté, co byl vrak odhalen díky nezvykle nízkému přílivu, reportér Ben Raines z webu AL.com objevil zbytky lodi a začal se zajímat o to, jestli se opravdu jedná o vrak Clotildy.

I may have found the Clotilda, the last American slave ship. Check it out! https://t.co/tOAZdksE6h — Ben H. Raines (@BenHRaines) 23. ledna 2018

„Neviděli jsme nic, co by říkalo, že tohle není Clotilda,“ prohlásil asistující profesor mořské archeologie na University of West Florida Gregory D. Cook. Raines přivedl Cooka a některé další odborníky k vrahu, aby zbytky lodi přezkoumali.

„Myslíme si, že ta pravděpodobnost, že se jedná o Clotildu, je velmi vysoká. Ale nemůžeme to zatím s jistotou potvrdit,“ řekl Cook pro CNN.

I tak jsou ale historici objevem nadšení. „Upřímně, je to objev historické důležitosti,“ řekl historik architektury z města Mobile v Alabamě John Sledge. „Je to věc, která se těší velkému zájmu, a to jak lokálně, tak na národní úrovni… a vrací se v čase o více než století zpět,“ dodal Sledge.

Klotilda má krátkou, ale nešťastnou minulost. Od poloviny devatenáctého století bylo přivážení otroků do Spojených států ilegální, ačkoliv někteří pašeráci tento zákon porušovali, a to hlavně na jihu země.

Podle historických záznamů patřila loď Clotilda Timothymu Meaherovi, místnímu majiteli plantáží. Ten se vsadil, že do země otroky dostane i navzdory federálním úředníkům. Koupil proto škuner a zaplatil kapitánovi Williamu Fosterovi, aby plul do Západní Afriky a v současném africkém státě Beninu sebral 110 otroků.

Foster poté převezl otroky přes Atlantský oceán do alabamského města Mobile, kde loď v roce 1860 propašoval skrze úředníky. Kapitán pak s lodí jel nahoru po Španělské řece, otroky přesadil do menší lodi, Clotildu zapálil a její zbytky potopil.

Větší část otroků, kteří byli z otroctví propuštěni po pěti letech na konci americké občanské války, založilo komunitu u města Mobile, která je známá jako Africatown, tedy „Africké město“. Někteří potomci původních otroků v této oblasti žijí dosud.

„Jakýkoliv hmatatelný důkaz spojený s obdobím otroctví ve Spojených státech má pro mnoho lidí velký význam. Takže jestli byla tato loď poslední, která vezla zotročené Afričany do této země, byl by to symbolicky docela velký objev,“ řekl profesor Cook.

Cook také zmínil, že pokud se prokáže, že vrak je opravdu Clotilda, potomci otroků dovezených na této lodi budou mít právo rozhodnout o jejím osudu.

Clotilda, the last U.S. slave ship that dates back to 1860, has possibly been found ?https://t.co/5u78CCW4VD pic.twitter.com/bEuLsfoLz1 — Blavity (@Blavity) 24. ledna 2018

„To by na ně mělo zřejmý vliv a my bychom s nimi pracovali, abychom zjistili, jak se cítí a co by chtěli, aby se s vrakem stalo. Také bychom je začlenili do výzkumu až do té míry, do jaké by chtěli,“ doplnil Cook.

Vrak je částečně ohořelý a jeho hlavní část tvoří dřevěná páteř s několika prkny a železnými bodci. Dostat se k vraku je možné jen na lodi, protože leží podél bahnitého pobřeží ostrova v deltě města Mobile.

Aby archeologové zjistili, jestli se skutečně jedná o Clotildu, budou muset vrak a jeho části nejdříve detailně prozkoumat. Případné vyšetřování by vyžadovalo státní a možná i federální povolení.

„Nebudeme si jistí, dokud to nevyšetříme,“ uzavřel Cook.