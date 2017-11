Vraky lodí rabují hledači kovů. Je to jako kopat v hrobech, zlobí se odborníci

Velká hrobová loupež. Tak mnozí nazývají činnost sběračů kovů, kteří se potápějí k vrakům válečných lodí v mořích poblíž Asie. V nich jsou totiž pohřbeny tisíce britských, amerických australských, nizozemských a japonských námořníků. Tato místa jsou tak považována za válečné hroby. Informoval o tom britský deník The Guardian.

To, co ze sedmdesát let starých a zrezivělých vraků zbylo, se obvykle prodává jako šrot. Někdy zde však hledači kovů naleznou i cenné materiály, například měděné kabely nebo lodní šrouby z bronzu, které pak prodávají, upozornil Guardian.

Odborníci také uvádějí, že lovci mohou hledat také ocelové lodní pláště. Ty byly totiž vyrobeny ještě před jadernými zbraněmi a tedy předtím, než byla atmosféra kontaminována radiací. Lodě jsou tak jedním z posledních zdrojů oceli, která není kontaminována. Ta je důležitou součástí lékařského a vědeckého vybavení.

Britský server Express hovoří o více než 40 zničených lodích z druhé světové války, ve kterých mohou být pozůstatky přes 4,5 tisíc vojáků. Podle odborníků se jedná o znesvěcení a zneuctění jejich památky.

Řádění se nevyhnuly ani nejslavněší britské válečné lodě, což vedlo ke kritice vlády za to, že neučinila dostatečná opatření, aby je uchránila. Mezi nimi jsou například lodi HMS Exeter, HMS Encounter a HMS Electra, které se v roce 1942 potopily v Jávském moři, což způsobilo Spojencům velkou ránu. Ty obsahovaly pozůstatky více než 150 vojáků královského námořnictva.

Poškozeny jsou také vraky lodí HMS Prince of Wales a HMS Repulse, v nichž jsou pozůstatky asi 800 námořníků.

Britské ministerstvo obrany již několikrát požadovalo, aby Indonésie učinila radikálnější opatření k ochraně potopených válečných lodí. Podle Guardianu bylo však od té doby vypleněno několik dalších lodí.

Vypleněna byla také jedna z nejslavnějších australských lodí, lehký křižník HMAS Perth. „Je to místo posledního odpočinku více než 350 Australanů, kteří přišli o život, když bránili hodnoty a svobody Austrálie. Zpráva, že vrak byl narušen, je proto velmi znepokojivá,“ řekl australský ministr pro záležitosti veteránů Dan Tehan. „To už rovnou můžete jít na vojenský hřbitov a kopat. Nevidím v tom žádný rozdíl,“ řekl podmořský archeolog James Hunter z Australského národního námořního muzea a dodal, že historický vrak HMAS Perthu „ze 60 až 70 procent zmizel“.

Podle Guardianu je zde však stále mnoho otázek. Někteří archeologové totiž tvrdí, že prodej zrezivělých kovů se vzhledem k tomu, jak obrovské náklady stojí vyzvižení částí lodí, nemůže vyplatit. Záhadné je také to, že některé dostupné vraky zůstávají nedotčeny. Podle některých je ale naopak poptávka po tomto druhu šrotu v Číně tak velká, že se vyzdvihování vraků vyplatí.