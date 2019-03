Vrátí se britská džihádistka do Evropy? Manžel ji chce odvézt do Nizozemska

Mladá Britka Shamima Begumová, která se před čtyřmi lety připojila k bojovníkům Islámského státu v Sýrii, během února neúspěšně usilovala o možnost odcestovat zpět do Velké Británie. Nyní se však objevila naděje, jak by se mohla dostat do Evropy. Muž, kterého si po příjezdu do Sýrie vzala, totiž pochází z Nizozemska, kam se nyní i se svou manželkou a čerstvě narozeným dítětem chce vrátit.

Devatenáctiletá Begumová požádala ještě před porodem o možnost vrátit se do své rodné země. Britské úřady však její žádost zamítly a následně jí odebraly britské občanství. Mladá žena tak zůstala v uprchlickém táboře na severu Sýrie, kde také později porodila chlapce. Británie má jasno. Mladá dívka, která přeběhla k IS, ztratí občanství Přečíst článek › „Osud Begumové, která byla teprve minulý měsíc objevena v syrském táboře, ilustruje etické, právní i bezpečnostní dilema, kterému vlády čelí ve snaze vypořádat se s rodinami radikálů, kteří se zavázali proti západním zemím bojovat,“ upozorňuje agentura Reuters. Nizozemský manžel Begumová utekla do Sýrie jako patnáctiletá společně se svými dvěma spolužačkami. Dívky odletěly 17. února 2015 z londýnského letiště Gatwick do Turecka, odkud překročily syrské státní hranice a přidaly se k Islámskému státu. Tam se Begumová provdala za džihádistu původem z Nizozemska Yaga Riedijka. „Zdálo se, že je psychicky v pořádku,“ popsal Riedijk v rozhovoru chvíle, kdy svou manželku poprvé spatřil. „Byla to její volba. Požádala, aby jí našli partnera a oni pozvali mě. Byla velmi mladá. Rozhodla se se provdat a já se rozhodl si ji vzít.“ Britka, která se připojila k teroristům, porodila. Nadále usiluje o návrat domů Přečíst článek › Yago Riedijk bojoval na straně Islámského státu, ale později se vzdal do rukou syrských bojovníků a byl držen v kurdském zadržovacím táboře na severovýchodě země. Nyní se Riedijk hodlá vrátit domů do Nizozemska a s sebou chce vzít i svou ženu a dítě. Rozpolcená Evropa Otázkou zůstává, jakým způsobem se nizozemská vláda postaví ke svým občanům, kteří bojovali na straně teroristů. Stanoviska evropských zemí se různí. Jasné stanovisko zaujal britský ministr vnitra Javid. „Řeknu to jasně. Pokud jste v zahraničí podporovali teroristické organizace, nebudu váhat zabránit vám v návratu,“ uvedl pro deník The Times a dodal, že lidé, kteří se připojili k Islámskému státu, byli plní nenávisti k vlastní zemi. Nemáme zájem o návrat džihádistů, vzkázal ministr těhotné Britce Přečíst článek › Francie na konci února uvedla, že do země přijme zpět svých 130 občanů. Norsko potvrdilo, že sice džihádisty s tamním pasem přijme, ale nebude je aktivně vyhledávat. Některé své občany hodlá přijmout i vláda Bosny a Hercegoviny, která se syrskými úřady spolupracuje na ověření jejich totožnosti. Německý ministr zahraničí Heiko Maas zase uvedl, že by bylo „extrémně obtížné“ zajistit návrat všech Němců, kteří za Islámský stát bojovali. Jedinou možností by podle Maase bylo, kdyby úřady dokázaly „garantovat, že budou tito lidé okamžitě postavení před soud“ a nebudou mít možnost svobodného pohybu po zemi. Odmítavé stanovisko odmítá i vláda v Belgii. Té sice nejprve soud nařídil přijmout zpět dvojici žen, které v minulosti přeběhly na stranu džihádistů. Odvolací soud však 27. února rozhodnutí zvrátil a konstatoval, že stát nemá žádnou povinnost ženy přivést zpět. Britská školačka utekla k Islámskému státu. Teď je těhotná a prosí o návrat Přečíst článek ›

Autor: Lukáš Rott