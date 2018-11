Vraťte nám otcovo tělo, žádají synové zavražděného novináře Chášukdžího

Synové zavražděného saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího se obrátili na vládu Saúdské Arábie s žádostí, aby jim vydala otcovo tělo. Novinář byl před měsícem zabit na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Jejich slova zazněla v exkluzivním rozhovoru, který oba muži poskytli americké zpravodajské televizi CNN.

Abdalláh a Saláh, kteří označili svého otce jako „odvážného, velkorysého a velmi statečného“, v rozhovoru uvedli, že po jeho zmizení a smrti trpěli týdny úzkostí. „Skutečně doufám, že to, co se mu stalo, pro něj nebylo bolestivé. Snad to bylo rychlé a měl klidnou smrt,“ řekl jeho mladší syn Abdalláh Chášukdží.

Bratři dále uvedli, že bez otcova těla nemůže rodina truchlit a smířit se s jeho smrtí. „Vše, co právě teď chceme, je pohřbít ho na hřbitově Al-Bakí v Medíně se zbytkem jeho rodiny,“ řekl Saláh Chášukdží. „Hovořil jsem o tom se saúdskoarabskými úřady a jen doufám, že se tak brzy stane,“ dodal.

Turečtí vyšetřovatelé tvrdí, že novinář, který si přišel 2. října na konzulát pro dokumenty potřebné ke sňatku, byl uškrcen, rozčtvrcen a rozpuštěn v kyselině skupinou 15 lidí, kteří za tím účelem přicestovali ze Saúdské Arábie. Zdroj blízký Saúdskému královskému paláci nicméně popřel veškeré dosavadní poznatky o tom, kde se tělo nachází.

Odmítli, že by byl islamista

Oba bratři se rovněž vyjádřili k mnoha dezinformacím, které se k Chášukdžího smrti a jeho osobě objevily, a které se bolestně dotýkají nejen jich samotných, ale především jejich dvou sester a matky.

„Džamál byl mírný člověk. Měl všechny rád. Sdílel společné hodnoty s ostatními,“ řekl Saláh a popsal svého otce jako ryzího, šťastného člověka a „úžasného“ otce. Odmítl přitom informace, že patřil ke stoupencům radikální islamistické skupiny Muslimské bratrstvo.

Chášukdžího označil za stoupence Muslimského bratrstva sám korunní princ Muhammad bin Salmán. Stalo se tak v telefonním rozhovoru s Jaredem Kushnerem, poradcem pro Blízký východ a zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa, a Johnem Boltonem, poradcem pro národní bezpečnost.

Informaci přinesly americké deníky Washington Post a New York Times. Muslimské bratrstvo je na rozdíl od Evropy a USA v mnoha arabských zemích považováno za teroristickou skupinu. "Džamál nikdy nebyl disident. Věřil, že monarchie je věc, která drží zemi pohromadě. Věřil v transformaci, kterou prochází,“ odmítl Saláh všechna obvinění.