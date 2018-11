Vražda arabského novináře štěpí americký Kongres. Mattis hájí vztahy se Saúdy

Američtí zákonodárci se přou o tom, jakým způsobem by se Spojené státy měly postavit k případu vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Zatímco vláda a většina Republikánů zdůrazňují význam vztahů mezi USA a Saúdskou Arábií, další politici upozorňují, že není možné zavírat oči před zprávami, podle kterých si vraždu mohl objednat sám saúdský korunní princ. Podle ministra obrany Jima Mattise o tom však nejsou jasné důkazy.

„Nemáme žádný jednoznačný důkaz toho, že by v tom měl korunní princ Muhammad bin Salmán prsty. Neexistuje přímý důkaz,“ řekl ministr reportérům s doplněním, že si veškerou dokumentaci amerických zpravodajských služeb přečetl, včetně přepisu nahrávky, která incident z konzulátu v Istanbulu zachytila.

Mattis se společně s ministrem zahraničí Mikem Pompeem zúčastnil uzavřeného jednání Senátu, aby členy horní komory Kongresu detailně informovali o vztazích se Saúdskou Arábií, poznatcích o vraždě Chášukdžího a válečnému konfliktu v Jemenu.

The Trump Administration’s effort to rebuild the U.S.-#Saudi partnership isn’t popular in the salons of Washington, but the kingdom is a force for stability in the Mideast. Degrading our ties would be a mistake for U.S. national security. Read my op-ed: https://t.co/DcUyXYd1os — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 28. listopadu 2018

Oba státníci podle agentury Reuters zopakovali názory amerického prezidenta Donald Trumpa, podle kterého by narušení vztahů s arabskou zemí ohrozilo národní bezpečnost. Oponenty se jim však přesvědčit nepodařilo. Ti argumentují, že by nedostatečná reakce znamenala velice negativní signál pro celý svět.

Vymkl se kontrole

Republikánský senátor Bob Corker, který zasedá v senátním výboru pro zahraniční vztahy, po brífinku dokonce uvedl, že každému v místnosti bylo jasné, že saúdský korunní princ je za vraždu Džamála Chášukdžího odpovědný.

„Máme tady problém. Rozumíme tomu, že Saúdská Arábie je svým způsobem náš spojenec a částečně důležitá země,“ řekl reportérům. „Máme tu ale také korunního prince, který se vymkl kontrole.“ Corker navíc varoval, že pokud vláda nebude jednat, Kongres ano. „Myslím si, že 80 procent lidí z dnešního slyšení odešlo s pocitem, že se nedočkali adekvátní reakce,“ prohlásil.

Trump's inaction on Saudi Arabia over Khashoggi "is a global message that if you have some interest with the United States that you can bargain on, you can do anything that you want with impunity," @SenatorMenendez told us, "it is unconscionable". @CNNnewsroom — Jim Sciutto (@jimsciutto) 28. listopadu 2018

Podle senátora Boba Menendeze Bílý dům dává svou nečinností najevo, že „spojenci USA mohou beztrestně zabíjet“. „Je skandální, že jsme ochotní zavírat oči před takovou vraždou jenom proto, že máme nějaké vlastní zájmy,“ prohlásil politik.

Konec podpory v Jemenu

Senát se Washingtonu postavil již ve středu, když schválil další projednání rezoluce o ukončení americké vojenské podpory koaličním vojskům arabských zemí ve válce v Jemenu, která si vyžádala obrovské ztráty na životech civilistů.

For the first time, the U.S. Senate just voted to advance a resolution withdrawing U.S. Armed Forces from an unauthorized and unconstitutional war.



Let us bring this catastrophic war in Yemen to an end, and help bring peace and humanitarian aid to this tortured country. pic.twitter.com/rbThxPXuEG — Bernie Sanders (@SenSanders) 28. listopadu 2018

Návrh rezoluce podpořilo 63 senátorů, mezi nimiž bylo i 14 členů vládních Republikánů. Rozhodující hlasování by se mohlo odehrát v řádech dnů a pokud by zákonodárci dokument definitivně schválili, americká armáda by musela přerušit veškeré operace v Jemenu do 30 dnů.