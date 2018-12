Vražda arabského novináře: Turecko vydalo zatykač na poradce korunního prince

Turecká prokuratura vydala příkaz k zatčení dvojice občanů Saúdské Arábie, které podezřívá z účasti na plánování vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Podle agentury Reuters se jedná o blízkého spolupracovníka saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána a zástupce šéfa tamní rozvědky.

K rozhodnutí tureckého nejvyššího prokurátora došlo přitom jen den poté, co několik amerických senátorů po brífinku s představiteli Ústřední zpravodajské služby (CIA) prohlásilo, že jsou si „jistější než kdy předtím“, že korunní princ je za vraždu zodpovědný.

Podle tureckých úřadů existuje „silné podezření“, že Saud Kahtání a generál Ahmed Asiri, kteří byli již v říjnu na základě předběžného vyšetřování ze svých funkcí propuštěni, byli součástí skupiny, která vraždu Džamála Chášukdžího v budově saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu naplánovala.

Šéf Rady Organizace spojených národů (OSN) pro lidská práva Vojislav Šuc ve středu prohlásil, že se případem měli zabývat nezávislí mezinárodní vyšetřovatelé.

Erdogan viní prince

„Rozhodnutí prokuratury o vydání zatykače na pány Asiriho a Kahtáního odráží názor, že saúdskoarabské úřady by proti nim nezasáhly,“ řekl Reuters nejmenovaný představitel turecké strany. „Panují pochybnosti o odhodlání Saúdské Arábie potrestat tento ohavný zločin. Vydáním podezřelých do Turecka, kde byl pan Chášukdží zabit a rozčtvrcen, by Saúdové mohli tyto obavy rozptýlit.“

Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana je nepravděpodobné, že by vraždu nařídil sám král Salmán. Pozornost by podle něj měla směřovat k následníkovi trůnu, korunnímu princi Muhammadovi. Saúdská Arábie však popírá, že by princ o vraždě věděl. Rijád stále trvá na stanovisku, podle kterého k vraždě došlo poté, co se Chášukdžího nepodařilo přesvědčit k návratu do země.

Odsouzení zločinu

Část amerických senátorů z řad demokratů i republikánů došla po setkání s šéfkou CIA Ginou Haspelovou k závěru, že k vraždě muselo dojít na příkaz nejvyšších míst. „Museli byste úmyslně zavírat oči abyste nedošli k závěru, že to celé naplánovali a zorganizovali lidé pod velením Muhammada bin Salmána, řekla reportérům senátorka Lindsey Grahamová.

Podle Gragamové, která patří k nejbližším spolupracovníkům prezidenta Trumpa, sice není k dispozici přímý důkaz, ale indicie jsou víc než dostatečné. Američtí zákonodárci proto požadují, aby Spojené státy oficiálně smrt novináře odsoudily.

Spojené státy minulý měsíc uvalily ekonomické sankce na 17 saúdskoarabských občanů, kteří měli v případu vraždy sehrát svou roli. Mezi nimi má být i bývalý nejvyšší poradce korunního prince Kahtání, Asiri však na seznamu chybí. Právě on měl podle saúdskoarabského prokurátora nařídit agentům, aby žurnalistu přivedli zpět do země, nikoli však jeho zavraždění.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se opakovaně snaží případu zajistit pozornost ostatních zemí světa, a to navzdory stanovisku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého Washington odmítá přijmout opatření, která by mohla ohrozit vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií.