Ruth Marie Terryová byla jako „Dáma z dun“ známa celá desetiletí. Mohla za to skutečnost, že její zohavené tělo bylo jednoho červnového dne roku 1974 nalezeno v oblasti písečných dun na mysu Cape Cod v jinak malebném městě Provincetown v Massachusetts.

Dvanáctileté Leslie Metcalfeové, která na stejném místě venčila svého bígla, se tehdy naskytl vpravdě hrůzný pohled: nahému ženskému tělu chyběly ruce a mělo téměř setnutou hlavu. „Pes najednou začal na něco štěkat. Mé sestře to nedalo a šla se podívat, co se děje. A právě tehdy našla ženské tělo,“ připomněl server Shatta News dřívější vyjádření Alyssy Matcalfeové, sestry Leslie.

Znetvořené tělo posléze výrazně zkomplikovalo policejní vyšetřování. Jisté bylo jen to, že žena, jejíž věk byl odhadován na 25 až 30 let, zemřela po tupém úderu do hlavy a chybělo jí několik zubů. Ani několik exhumací, ani skutečnost, že žena měla stále větší část zubů a na některých se dokonce nacházela zlatá korunka, však nevedly k její identifikaci. A vyšetřovatelé se brzy ocitli v koncích. Jak by mohli pátrat po vrahovi, když stále neznali totožnost jeho oběti?

Přiznání schizofrenního vraha

V roce 2000 se přesto zdálo, že v případu došlo ke zlomu. K vraždě „Dámy z dun“ se totiž přiznal sériový vrah a kanibal Hadden Clark, který si již odpykával trest za zabití šestileté dívky v roce 1986 a třiadvacetileté ženy v roce 1992, upozornil server Boston Globe.

„Byl jsem u svého dědečka, když jsem v Provincetownu potkal nádhernou dívku. A pak jsem prodělal jednu ze svých epizod,“ svěřil se vrah přezdívaný „Nenasytný tuňák“ listu The New Yorker. A jen u tohoto přiznání nezůstal: podle svých slov měl zavraždit například i pohřešovanou Sarah Pryorovou, která zmizela v říjnu 1985.

Ačkoli měl Clark schizofrenii, policie vzala jeho tvrzení vážně a odvezla ho do Massachusetts, kde ji měl dovést k tělům svých obětí. To se však nestalo a kanibal je dnes považován za falešnou stopu nejen v případě „Dámy z dun“, ale i při vyšetřování zmizení Sarah Pryorové.

Další zajímavá teorie se objevila o patnáct let později. Stál za ní americký spisovatel Joe Hill, syn Stephena Kinga. Ten zveřejnil příspěvek, v němž upozornil na skutečnost, že neznámá žena mohla být jednou z komparzistek v kultovních Čelistech, které se od května do října 1974 natáčely asi 160 kilometrů jižně od Provincetownu. Údajně si totiž v některých scénách všiml ženy, která vzhledem i oblečením odpovídala popisu neznámé.

Jakkoli se teorie zdála být silně přitažená za vlasy, policisté se jí skutečně zabývali. Producenti úspěšného snímku však jména komparzistů neznali.

Dřívější rekonstrukce možné podoby takzvané „Dámy z dun“Zdroj: Wikimedia Commons, Cleo8it, CC BY-SA 4.0

Některé otázky přetrvávají

Vyšetřovatelé tak sice po takřka padesáti letech znají identitu „Dámy z dun“, řada otázek však stále přetrvává.

„Identifikací oběti vyšetřování nekončí. Ke konci jsme se dokonce zatím ani nepřiblížili, rozhodně se ale jedná o důležitý zlom. Nyní se musíme dozvědět vše o životě Ruth Terryové. Co dělala? Kam šla? S kým se stýkala. Doufáme, že právě odpovědi na tyto otázky nás dovedou k jejímu vrahovi,“ citoval server USA Today plukovníka massachusettské policie Christophera Masona.

Policie shání více informací o Ruth Marii TerryovéZdroj: AFP PHOTO / THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI)

Jeden tip na možného pachatele mají policisté už celá léta, důkazy však stále chybí. V souvislosti s případem se v minulosti mluvilo zejména o nechvalně známém Jamesi „Whitey“ Bulgerovi. Toho svědci viděli s ženou odpovídající popisu zavražděné, spojení však nebylo nikdy prokázáno.

O legendárním vůdci bostonského gangu, který spravedlnosti unikal dlouhých šestnáct let a jednu dobu byl vůbec nejhledanějším zločincem v USA, se navíc říkalo, že svým ženským obětem odstraňoval zuby. V říjnu 2018 byl zavražděn ve vězení, kde si odpykával doživotní trest.

Zdroj: Youtube

„Žádný vrah, ani násilník nesmí zůstat v klidu. Může to trvat roky, v některých případech dokonce celá desetiletí, ale my nikdy neustaneme v naší snaze dopřát obětem násilných činů a jejich rodinám spravedlnost,“ uzavřel pro NBC News zvláštní agent FBI Joseph Bonavolonta.