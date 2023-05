Kanadští vyšetřovatelé objasnili případ šestnáctileté dívky, kterou v 70. letech minulého století někdo unesl, znásilnil a brutálně zavraždil. Vrah už sice zemřel, ale kriministé ho po exhumaci jeho těla usvědčili díky testům DNA. Zesnulý muž byl pohřbený více než osm set kilometrů od místa činu.

Sestry zavražděné Sharron, Moreen (vlevo) a Doreen Priorovy, na tiskové konferenci o odhalení vraha. | Foto: Profimedia/Service de police de l'agglomération de Longueuil

Jednalo se o jeden z nejsledovanějších odložených případů v Kanadě. Šestnáctiletá Sharron Priorová se 29. března 1975 vydala za přáteli do pizzerie nedaleko svého bydliště v Montrealu. Domů se ale už nevrátila, a ani následné pátrání nepřineslo výsledky. Až o tři dny později v zalesněném terénu nalezli její bezvládné polonahé tělo ležící ve sněhu.

Ve vlasech a na zápěstích měla nalepenou bílou pásku, kterou spolu s modrým tričkem pachatel použil ke spoutání. Její spodní prádlo viselo na nedalekém stromě. Americká televizní stanice WCHS s odkazem na tehdejší pitevní zprávu uvedla, že děvče někdo znásilnil a poté ubil k smrti. Podle patologů zemřela na udušení a četné zlomeniny v obličeji.

Jelikož se tehdy kriminalistům nepodařilo získat dostatek důkazů pro zjištění totožnosti vraha, zůstal případ neuzavřen dalších téměř padesát let. Až nyní se vyšetřovatelům podařilo tragédii vyřešit.

Stanice CNN s odkazem na tiskovou zprávu napsala, že úředníci z oddělení nevyřešených vražd policejního oddělení pro závažnou kriminalitu v Longueuil spolu s dalšími specialisty použili genetickou genealogii, aby provedli testy DNA a porovnali je s důkazy nalezenými na místě činu a americkou rodinou žijící v Západní Virginii, jejíž člen patřil mezi podezřelé. Franklin Romine totiž v době vraždy žil v Montrealu, ale až dosud jej s vraždou nikdo nespojoval.

Zdroj: Youtube

Muž však v roce 1982 zemřel. Příbuzní jej pohřbili na hřbitově v okrese Putman ve Spojených státech, tedy zhruba osm set kilometrů od místa, kde byla Priorová zavražděna. Současní kriminalisté ale získali povolení k exhumaci a prohlídce Rominova těla.

„Vyšetřovatelé dohlíželi na odběry DNA z ostatků podezřelého. Následně je porovnali s DNA nalezené na místě činu,“ uvedli policisté ve zprávě. Výsledky biologických testů jednoznačně potvrdily, že Američan mladou dívku zavraždil.

Podezřelého objevili nedávno

Za zhruba pět dekád vyšetřování úřady podezřívaly více než sto lidí. Rominovo jméno se však podle WCHS na seznamu možných pachatelů objevilo teprve před rokem.

Policie v Longueuil začala procházet záznamy v trestním rejstříku a zjistila, že Romine spáchal mnoho násilných činů a pravidelně se stěhoval mezi Spojenými státy a Kanadou, aby se vyhnul soudům. V roce 1974 jej zatkli za vloupání do domu v Parkersburgu v Západní Virginii, kde zbil a znásilnil cizí ženu. O několik měsíců později ho však podle agentury AP propustili na kauci ve výši 2 500 dolarů, poté uprchl do Kanady.

Po vraždě Priorové ho zadrželi kanadští pohraničníci, aniž by jej ovšem spojovali se smrtí dívky. Následně ho deportovali zpět do amerického státu, kde byl znovu souzen za zločin spáchaný v Parkersburgu, a soudce mu udělil deset let vězení. Romine byl však propuštěn dříve a v roce 1982 se vrátil do Kanady, kde ve věku 36 let za nevysvětlených okolností zemřel. Tamní úřady pak zaslaly jeho pozůstatky rodině do USA.

Klid pro rodinu

Policisté o výsledcích vyšetřování okamžitě informovali rodinu zavražděné dívky. Její matka Yvonne stále žije v Kanadě. „Bylo to soukromé a velmi emotivní setkání,“ uvedla tamní policie. Vzhledem k tomu, že Romine je po smrti, kriminalisté museli případ uzavřít bez vzneseného obvinění.