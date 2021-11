Indonézský ostrov Bali je oblíbeným turistickým rájem. Brutální vraždy se v tomto koutě světa neodehrávají často, a tak když tehdy osmnáctiletá dívka přímo v luxusním hotelu pomohla svému příteli zabít svoji vlastní matku, čin vzbudil vekou pozornost. Ještě zesílenou tím, že manželem zavražděné a otcem pachatelky byl tehdy již zesnulý slavný jazzman James L. Mack. „Mrtvé tělo Sheily von Wiese-Mackové dvojice po činu doslova narvala do kufru, který naložila do taxíku. Veřejnost poté šokovaly fotky kufru, který se zdál velmi malý vzhledem k tomu, že v něm mělo být umístěno tělo dvaašedesátileté ženy," připomíná americká stanice NBC.

Již podle původního rozsudku Macková s přítelem, rapperem Tommym Schaeferem, zabili matku dívky kvůli touze po dědictví. Schaefer ještě stále sedí v indonézském vězení, Macková si odseděla šest let z desetiletého trestu, když byla před několika dny propuštěna a odjela do Chicaga. Svobody si ale moc dlouho neužila. „Pár minut poté, co přistála na letišti, byla Macková zatčena FBI. Podle zatykače je obviněna z toho, že vraždu matky v zahraničí předem naplánovala," zmiňuje stanice NBC. Pokud bude odsouzena, může strávit za mřížemi i zbytek života.

Hádky na denním pořádku

Heather Macková se Sheile von Wiese-Mackové a o dvacet let staršímu legendárnímu jazzmanovi narodila v roce 1995. Podle zdrojů z okolí rodiny byl život trojice klidný až do chvíle, kdy hudebník v roce 2006 předčasně zemřel na dovolené. „Macková pak médiím řekla, že její nenávist k matce začala, když tato místo okamžitého návratu domů nechala po otcově smrti ležet jeho tělo v márnici, a dceru donutila pokračovat v dovolené na Santorini," připomíná list The Washington Post.

Propast mezi matkou a dcerou se neustále prohlubovala, a zacházela až do extrémů. „Do roku 2013 byla kvůli jejich hádkám do domu 86krát přivolána policie," zmiňuje list The Washington Post. Jak ukázaly policejní záznamy, při jedné z hádek Heather zlomila matce ruku nebo ji i pokousala.

Vše se ještě zhoršilo v roce 2014. „Tehdy osmnáctiletá Macková začala chodit s nezaměstnaným rapperem Tommym Schaeferem. Pravidelně utíkala ze školy, kradla matce kreditku a platila s ní drahé pokoje v hotelech pro sebe a svého přítele," nastiňuje list The Washington Post. Peníze v rodině opravdu nechyběly, po zesnulém manželi a otci zdědila matka Mackové miliony dolarů. Přesto že hudebník údajně několik dní před smrtí sepsal závěť, podle které mělo všechno jmění připadnout pouze jeho dceři, peníze nakonec putovaly její matce.

Heather Macková i proto svou matku popisovala jako vypočítavou. Naopak přátelé Sheily von Wiese-Mackové o ní mluvili jako o milé ženě, která si udělala doktorát, pečovala o odkaz zesnulého manžela, a pomáhala s dobročinnými akcemi. „Von Wiese-Macková údajně policistům přivolaným kvůli domácímu násilí opakovaně zdůrazňovala, že její dcera je psychicky narušená po smrti otce," zmiňuje list The Guardian.

Osudová dovolená

Ještě v roce 2014 tehdy osmnáctiletá Heather Macková se svým jednadvacetiletým přítelem otěhotněla. Její matka se dívku snažila přesvědčit, aby šla na potrat. Zřejmě kvůli prodiskutování tématu pro obě koupila luxusní dovolenou na Bali. „Týden po příjezdu obou žen do drahého hotelu Heather Macková ukradla matce kreditku a zaplatila s ní letenku na Bali pro svého přítele Schaefera," připomíná list The Washington Post.

Několik dní po přítelově příletu dvojice utloukla Heatheřinu matku k smrti v jejím pokoji. Pak tělo doslova nacpali do menšího kolečkového kufru. Zavazadlo umístili do kufru přivolaného taxíku a zmizeli. Když se pár dlouho neobjevoval, taxikář po domluvě s hotelovou ochrankou a poté, co spatřil na kufru krev, přivolal policisty. Ti po několika hodinách objevili Mackovou s přítelem v jiném hotelu. Dvojice původně tvrdila, že se stali obětí přepadení a zloději zabili matku Mackové, toto tvrzení ale bylo rychle vyvráceno.

Schaefer byl v Indonésií odsouzen k osmnácti letům vězení, Macková na deset let. Ještě před nástupem do vězení porodila mladá žena dceru, o kterou se po dobu jejího trestu starala náhradní indonézská rodina.

Zatímco Schaefer je nadále ve vězení, Macková byla předčasně propuštěna koncem minulého měsíce. Médiím, která se o případ zajímala, řekla, že se těší na normální život s dcerou. „Drobnosti, jako nákup v obchodě, chození do parku či na plavárnu s mojí dcerou Stellou budou úžasné. Už i jen třeba placení účtu za elektřinu bude hezké," řekla novinářům Macková.

Jenže jakmile přistálo letadlo s ní a její dcerou na chicagském letišti, byla okamžitě zatčena. FBI totiž tvrdí, že má důkazy o tom, že vraždu matky Macková s přítelem plánovali, a nešlo tak o čin v afektu, jak bylo původně předpokládáno. A přesto, že byla Macková již v Indonésií odsouzena, nyní může být v USA souzena znovu. Sazba za připravovanou vraždu je mnohem vyšší, hrozí jí i doživotí.

FBI má k dispozici svědeckou výpověď muže, jemuž podle jeho slov chtěli Macková a Schaefler zaplatit za to, že zařídí vraždu její matky. „Schaefer poté posílal muži, který se jmenuje Robert Ryan Justin Bibbs textové zprávy o různých možných způsobech, jak zabít Von Weise-Mackovou. V den, kdy Schaefer a Macková skutečně její matku zabili, před vraždou dvojice Bibbsovi opětovně psala o tom, jak a kdy ženu snést ze světa," uvádí stanice NBC.