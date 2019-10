Před 35 lety zavraždili Indíru Gándhíovou. Připomíná ji i dílo českých sklářů

Zbývala minuta do půl desáté dopoledne. Indická premiérka Indira Gándhiová vešla do zahrady své rezidence. Dva sikhové, příslušníci její vlastní osobní stráže, na ni namířili zbraně a spustili palbu. Místo, kde před 35 lety padla k zemi, připomíná už třicet let slavná skleněná plastika zvaná Křišťálová řeka, která je dílem českých sklářů.

Indira Gándhíová s Džaváharlálem Néhrúem a Charliem Chaplinem | Foto: winto