Jak se brzy ukázalo, vysvětlení pro tuto situaci je vskutku zarážející - a rozhodně podpoří víru všech, kteří věří v karmu. „Šedesátiletý muž zemřel na infarkt při kopání hrobu pro svou přítelkyni, kterou krátce před tím uškrtil,“ informuje stanice NBC News.

60-year-old man who strangled his girlfriend died of a heart attack while burying her body in their South Carolina backyard, investigators say. https://t.co/nqBC9ic77g