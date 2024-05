Policisté z newyorského útvaru pro nevyřešené případy udělali krok k objasnění záhadné vraždy, se kterou nebylo možné hnout jednadvacet let. Genetickým pátráním zjistili, že do betonové podlahy někdejšího rockového klubu The Scene ve čtvrti Hell's Kitchen někdo před půlstoletím pohřbil tehdy sotva osmnáctiletou Patricii Kathleen McGloneovou. Zjištění totožnosti oběti má pomoci v dalším vyšetřování vraždy.

Když koncem šedesátých let v newyorském Brooklynu utekla šestnáctiletá dívka z domova, začala chodit za školu a nakonec zmizela, nikdo po ní nenechal vyhlásit pátrání, ačkoliv už měla manžela a možná i dítě. I proto policisté v únoru 2003 netušili, kde začít, když je přivolali k nálezu těla v suterénu v newyorské čtvrti Hell's Kitchen, všimla si americká televize NBC.

Dělníci tehdy chystali demolici domu, v jehož suterénu do července roku 1969 několik let působil vyhlášený rockový klub The Scene. „Zrovna rozkopávali betonovou podlahu, když se najednou vykutálela lebka zjevné oběti vraždy. Policisté pak našli tělo dívky ve skrčené poloze. Byla svázaná elektrickým drátem, zabalená do koberce a zalitá v betonové podlaze. Soudní lékař určil jako příčinu smrti uškrcení,“ popsal pro NBC New York začátek případu Ryan Glas z útvaru tamní policie pro neobjasněné případy.

Policie u těla našla prsten s iniciálami PMCG, zeleného plastového vojáčka na hraní a drobou minci z roku 1969.

Klub The Scene byl známý koncerty hvězd jako Jimmy Hendrix, Velvet Underground a The Doors. Podle televize CBS policie pracuje s verzemi, že zavražděnou dívku někdo do podlahy pohřbil nejspíš ve druhé polovině roku 1969 nebo počátkem roku následujícího, tedy krátce po uzavření podniku.

Útvar pro nevyřešené případy vraždu znovu otevřel v roce 2017, uvedla televize CBS. Tým pod vedením detektiva Glase se zaměřil právě na zjištění totožnosti oběti. „Použili jsme forenzní vyšetřovací genealogii a naše policejní laboratoř sestavila přehled možných příbuzných. S těmi jsme pak začali hovořit a první posun přišel počátkem loňského roku,“ řekl Glas pro New York Post.

Detektivové a experti pracovali se vzorky z veřejných databází pro hledání příbuzných a porovnávali je s DNA získanou z pozůstatků zavražděné. Její rodiče již zemřeli a sourozence neměla, uvedla CBS.

K cíli detektivy dovedla až jedna vzdálená sestřenice z matčiny strany. Ta sice už také zemřela, ale po 11. září 2001 odevzdala vzorek DNA při ověřování totožnosti její dcery, která při útoku na newyorská Dvojčata zahynula.

Shody s tímto vzorkem potvrdily, že pod podlahou klubu ležela právě Patricie Kathleen McGloneová, popsala CBS složitou cestu k odhalení dívčiny totožnosti.

Policisté nyní hledají vraha. Zajímá je někdejší manžel dívky, jeho jméno policie ani média neuvádějí. Vzali se podle New York Post v roce 1968 nebo 69, jemu bylo kolem třicítky. „Zatím k němu pořád sháníme informace a snažíme se ověřit, jaký měl k oběti vztah. V téhle fázi vyšetřování můžu říct jen tolik, že k místu, kde jsme dívku našli, měl vazby,“ sdělil Glas pro New York Post.

Genealogie umí vyřešit vraždy i po desítkách let

O policejní práci, která pomáhá díky novým stopám nebo pokroku laboratorních metod objasňovat dlouho nevyřešené případy Deník informuje pravidelně. Policie například před časem zjistila vraha školačky, který zabíjel před 47 lety, nebo dala jméno dívce zavražděné před pětatřiceti lety.

Jak využívají vyšetřovatelé genetickou genealogii

Metoda takzvané genetické genealogie našla vraha, který po útěku z v amerického vězení dožil spořádaně v Austrálii nebo po čtyřiceti letech dopadnout muže, jenž v Kalifornii ubodal školačku. Stejným způsobem vypátrali američtí policisté po šestačtyřiceti letech vraha další mladé ženy v Pensylvánii.