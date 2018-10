Vražda novináře Chášukdžího? Nejhorší kamufláž všech dob, říká Trump

Podle Trumpa byla vražda a následný pokus o zahlazení stop „naprostým fiaskem“. „Nikdy nemělo dojít k popravě nebo následné kamufláži, něco takového se prostě nemělo přihodit,“ řekl americký prezident novinářům. Zároveň zopakoval, že saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán během pondělního rozhovoru popřel jakýkoli podíl královské rodiny na Chášukdžího úmrtí.

„Všechno bylo špatně, o něčem takovém vůbec neměli uvažovat. Někdo to vážně podělal. A předvedli tu nejhorší kamufláž všech dob,“ sdělil Trump reportérům na půdě Bílého domu jen několik hodin poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že vražda novináře byla předem naplánovaná.

Donald Trump v předchozích dnech zaujímal k případu rozporuplná stanoviska. Na jedné straně pohrozil saúdskoarabské vládě velmi vážnými následky včetně ekonomických sankcí, na straně druhé však opakovaně vyzdvihl roli země jako amerického spojence proti Íránu a islamistickým ozbrojencům. Zároveň uvedl, že nehodlá přerušit dodávky amerických zbraní do Saúdské Arábie.

Trump on Khashoggi's killing: "They had a very bad original concept. It was carried out poorly and the cover-up was one of the worst cover-ups in the history of cover-ups. It's very simple. Bad deal. Should have never been thought of. Somebody really messed up." (via ABC) pic.twitter.com/w9L4yDwsHe