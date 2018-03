Vražda novináře Kuciaka: Policie při razii zadržela sedm lidí

Další stopa ve vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka souvisí se slovenským nejvyšším soudem. Na tiskové konferenci to oznámil policejní prezident Tibor Gašpar. Ten také vyloučil souvislost s drogovou stopou, kterou zmínil ve středu. Policie dnes také při raziích zadržela celkem sedm osob.

„Pokud se mám vyjádřit k tomu, zda se začínáme zabývat podezřeními na nejvyšším soudu, o čem byly v médiích informace, tak ano, potvrzuji, že bylo podáno trestní oznámení v této věci, že by to mohlo mít souvislost. Provádějí se vyšetřovací úkony v tomto směru,“ potvrdil Gašpar.

Slovenský publicista Radovan Bránik v rozhovoru pro Aktuálně.cz také upozornil na to, že vražda Kuciaka nemusí souviset s italskou mafií, jak se dosud domnívala slovenská média. Bránik uvedl, že za vraždou může být korupce ve slovenské justici. Kuciak se podle něj dotkl manipulace s přidělováním spisů na jednom z klíčových soudů na Slovensku.

Policie provedla razie na východě země, kde prohledávala objekty v Michalovcích a v Trebišově spojované s italským podnikatalem Antoninem Vadalou, o kterém psal zavražděný novinář Kuciak. Vadalu zadržela a předvedla k výslechu.

Policie zatím provedla čtyři domovní prohlídky a tři prohlídky jiných prostor, uvedl Tibor Gašpar. Zadržených bylo podle něj sedm osob: 42letý Antonino V., 45letý Sebastiano V., 40letý Bruno V., 62letý Diego R., 58letý Antonio R., 26letý Pietro C. a 54letý další Pietro C. „Jsou zadrženi i se souhlasem prokurátora jako podezřelé osoby,“ zdůraznil policejní prezident.

„Při prohlídkách byly zajištěny dvě krátké kulové střelné zbraně v legálním držení, které půjdou automaticky na kriminalisticko-expertizní ústav ke srovnání se všemi porovnávacími materiály, které s věcí souvisí. Byly to i telefonní a jiné komunikační prostředky, nějaké počítače a nějaké listinné materiály,“ informoval Gašpar. Zároveň vyloučil, že by vražda souvisela s drogovou stopou, o které informoval ve středu.

Tehdy říkal, že dva lidé podezřelí z drogové trestné činnosti se domlouvali, že si vezmou zbraně a půjdou do obce Velká Mača, kde byl zavražděn Kuciak se svou snoubenkou.

Matka zavražděné novinářovy přítelkyně Martiny Kušnírové podle listu Plus jeden deň vyslovila obavy z manipulování vyšetřování ze strany slovenské policie a uvítala by zapojení mezinárodního týmu do vyšetřování případu.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák na sociální síti napsal, že do vyšetřování se zapojila česká i italská policie a že následně potvrdili pomoc Slovensku představitelé Europolu, americké FBI a britského Scotland Yardu.

Evropská komise také dnes požádala slovenské uřady o poskytnutí informací k prověření evropských dotací, které Slovensko obdrželo. Podle eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera je pravděpodobné, že evropské dotace byly zneužity ke kriminálním účelům. V rozhovoru pro list Die Welt Kritizoval také přední slovenské politiky. Evropský parlament chce rovněž na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku debatovat o svobodě médií na Slovensku a uctít Jána Kuciaka symbolickou minutou ticha. Případ má podle předsedy zahraničního výboru EP Davida McAllistera celoevropský význam.