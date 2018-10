Brutální vražda novinářky Marinové: bulharská policie zadržela podezřelého

„Můžeme potvrdit, že došlo k zadržení podezřelého,“ uvedl pro Reuters zdroj. Podle informací zveřejněných bulharským národním rádiem policie v úterý zadržela v souvislosti s případem vraždy „rumunského občana s moldavským pasem“.

Třicetiletá Marinová, která pracovala pro regionální televizi TVN a upozorňovala na korupci a podvody s evropskými dotacemi, byla před smrtí s největší pravděpodobností znásilněna, brutálně bita a škrcena. Žena zemřela v důsledku úderu do hlavy a dušení. Kriminalisté od počátku pracovali s několika vyšetřovacími teoriemi. Případ však s největší pravděpodobností s prací mladé novinářky nesouvisí.

Bulharsko je podle žebříčků nejhorší evropskou zemí z hlediska svobody tisku. „Situace v oblasti svobody tisku je v zemi tak špatná, že řada obyvatel vraždu okamžitě spojila s politickými motivy,“ řekl deníku Deutshe Welle (DW) odborník na média Daniel Kaddik.

People held a vigil for Bulgarian journalist Viktoria Marinova, whose body was found raped, beaten and suffocated soon after she reported on alleged corruption involving EU funds.



Watchdogs rank Bulgaria lowest in the EU for press freedom and highest in corruption. pic.twitter.com/coULvqqbdY