Domovní prohlídka v Nevadě přibližuje americké policisty téměř po třiceti letech k objasnění útoku na hiphopovou legendu Tupaca Shakura. Dosáhnou ovšem už asi jen na komplice, vrah je zřejmě mrtvý.

Dům v Las Vegas, který policie prohledala v souvislosti s vraždou Tupaca Shakura | Foto: Profimedia

Nebyl to zrovna rámus jak na hiphopovém koncertu. Přesto však policisté z Las Vegas vyšetřující jeden ze svých největších „pomníčků“ nepřišli v pondělí večer jen tak zaklepat na zadní dveře domu v Hendersonu ve státě Nevada. Zatím kvůli vraždě legendy rapu Tupaca Shakura nezatýkali, provedli tu jen domovní prohlídku.

„Policisté na místo dorazili kolem desáté večer, jistila je připravená zásahová jednotka. Přes pokročilou hodinu to byla podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním hlučná scéna. Policisté použili megafony a světla. Hledali mimo jiné počítače, laptopy a články o Tupacovi a jeho smrti. Získané důkazy nyní státní zástupce předloží velké porotě v Las Vegas,“ informovala o blížícím se průlomu vyšetřování americká televize ABC.

Oficiálně jsou policisté na slovo skoupí. „Můžeme potvrdit, že v souvislosti s trvajícím vyšetřováním vraždy Tupaca Shakura policie provedla domovní prohlídku v Hendersonu ve státu Nevada. Nic dalšího nyní sdělovat nebudeme,“ uvedla podle ABC lasvegaská policie.

Domovní prohlídka, která souvisí s vraždou rapera Tupaca Shakura:

Zdroj: Youtube

Zdroj obeznámený s případem přesto televizi řekl, že vyšetřovatelé z oddělení vražd a státní zástupce se v pondělí rozhodli, že mají dost informací, aby přikročili k soudem schválené prohlídce. „Vyšetřovatelé nicméně zatím neočekávají, že by vůči někomu v nejbližší době vznesli obvinění. Už dlouho jsou přesvědčení, že člověk, který Tupaca zastřelil, zemřel o dva roky později při jiné přestřelce.

Přesto by současné vyšetřování mohlo přispět ke zjištění, kdo byl se střelcem v autě, ze kterého padly výstřely, které Tupaca zabily a někdo by pak mohl být obviněn ze spolupachatelství. Žádné rozhodnutí ale dosud nepadlo,“ doplnila televize.

Pro vraždy neplatí v Nevadě žádné promlčecí lhůty, proto se policie případem ze 7. září 1996 stále zabývá. Nové podněty k práci prý detektivové našli v seriálu Nevyšetřeno z roku 2018 a o rok později vydané knize Compton Street Legend od Duana Keitha Davise známého i jako Keffe D, který o sobě tvrdí, že je jedním ze dvou žijících očitých svědků vraždy.

Obě díla se věnují příběhům obrovské rivality Shakura a dalšího hiphopera známého jako Notorious B.I.G. Ten byl zastřelen půl roku po svém soupeři.

Seriál Nevyšetřeno:

Zdroj: Youtube

Shakurův osudný večer nastal 7. září 1996, připomněla agentura AP. Byl tehdy v Las Vegas. Navštívil boxerské utkání, ve kterém Mike Tyson uštědřil svému sokovi K.O. a mířil do nočního klubu. „Když se kolona zastavila na červené, přijel k Tupacově autu bílý cadillac. Seděli v něm čtyři muži. Podle policie jeden z nich začal střílet a kulkami proděravěl stranu spolujezdce u BMW. Tupaca zasáhly čtyři střely, nejméně dvě do hrudníku. Sugea Knighta (spolujezdce - pozn. red.) škrábla střepina. Shakur byl převezen do nemocnice, kde po šesti dnech zemřel,“ popsala AP.