Vražda Brendy Venablesové zůstávala nevyřešena dlouhých 37 let, připomíná britská BBC . Příbuzní ženy se přitom nikdy nevzdali naděje, že se dozví, co se s milovanou Brendou stalo. Když v roce 1982 beze stopy zmizela, Venables policistům bez emocí vylíčil historku o jejích depresích. Naznačil přitom, že jeho osmačtyřicetiletá žena zřejmě spáchala sebevraždu.

Dívku před 46 lety ubodal. Vraha teď odhalil rodokmen, policii jméno šokovalo

Že šlo o krutou lež, se svět dozvěděl až v červenci roku 2019, kdy ostatky Venablesové objevili noví majitelé farmy poté, co se z ní starý farmář odstěhoval. Noví nájemníci chtěli opravit starý septik, který byl součástí farmy. Zcela náhodou přitom narazili na zbytky oblečení, chomáč lidských vlasů a lidskou lebku.

Strašlivý nález na dně septiku

Hrůznou pravdu poté potvrdily výsledky testů, které prokázaly, že ostatky skutečně patří Venablesové. Také se prokázalo, že byla zabita v den svého zmizení. Zatímco její přátelé a příbuzní se o ni dlouhá léta obávali a v ulicích pátrali po povědomé tváři, Brenda celou dobu ležela na dně septiku.

Dnes devětaosmdesátiletého Davida Venablese vzápětí kriminalisté obvinili z vraždy. Během soudu vyšlo najevo, že farmář svou ženu zabil kvůli románku s jinou ženou. Jeho milenkou tehdy byla Lorraine Stylesová, pečovatelka jeho matky.

Přestože se obhajoba snažila argumentovat, že čin byl proveden v afektu, soudkyně toto tvrzení odmítla. Podle jejího verdiktu musel proces uschování těla vyžadovat značnou dávku chladnokrevného plánování. „Naprostý nedostatek úcty k vaší ženě je zřejmý z vašeho rozhodnutí zbavit se těla v septiku. To, co jste udělal s jejím tělem, je nechutné a odpudivé,“ řekla tento týden soudkyně Justice Tipplesová směrem k obžalovanému.

Šokující případ: Policista srazil muže, tělo nacpal do kufru a odjel s ním domů

Svou tehdejší ženu Venables podle ní zabil z chamtivosti a sobectví. „Jsem si jistá, že jste ji zabil, abyste ji odstranil ze svého života, a vyhnul se tak komplikacím, které vám mohla způsobit při případném rozvodu,“ uvedla soudkyně.

Porotě nakonec trvalo čtyři dny a dohromady zhruba 16 hodin čistého času, než Venablese usvědčila z vraždy jeho manželky. Soudkyně na základě rozhodnutí poroty ve středu rozhodla, že si vrah odsedí minimálně 18 let, což v případě téměř devadesátiletého muže téměř jistě znamená doživotí.

Zdroj: Youtube

Příbuzní zavražděné ženy jsou podle jejich vyjádření po středečním verdiktu vývojem případu zdrceni. „Cítíme naprostou hrůzu a zoufalství, že byla Brenda skutečně zavražděna. Nikomu neublížila, byla to jemná a tichá žena,“ vyjádřili se.

Ani v době ženina zmizení se její staří rodiče nevzdali naděje, že se jim dcera vrátí. „Brendin otec po celý svůj život pozoroval zahradní cestu v naději, že se Brenda vrátí,“ řekli příbuzní a doplnili, že Davidu Venablesovi nikdy neodpustí to, co Brendě udělal, ani to, že nikdy neřekl pravdu.