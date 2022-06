Muž s Alzheimerovou chorobu ubodal svou vnučku. Nic si prý nepamatuje

Začalo to jako rodinná hádka a skončilo to tragédií. Dospívající dívku v Japonsku ubodal k smrti její dědeček. Děsivý případ šokoval celý ostrovní stát. O to víc, když vrah u soudu sdělil, že si nic z vraždy vnučky nepamatuje.

Japonská policie. Ilustrční foto. | Foto: Shutterstock/Mick2770