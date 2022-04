Unesl a zaživa pohřbil 26 dětí. Aktéra největšího únosu v USA nyní propustí

Od té chvíle Irene Wilkowitzová čekala na jejich opětovnou návštěvu, při které by jí vyšetřovatelé sdělili, že už mají vraha. Tohoto momentu se nakonec dočkala až před pár měsíci, po dlouhých 42 letech. „Začala jsem plakat, protože jsem už ani nedoufala, že si někdy tato slova vyslechnu," uvedla žena na policejní tiskové konferenci před několika dny, kdy byl závěr vyšetřování poprvé zveřejněn.

Byla to právě ona, kdo donutil detektivy vyzkoušet zatím ne příliš obvyklou metodu pátrání, díky které ale už bylo v jiných částech Spojených států amerických vyřešeno množství případů. A dokonce byl podle ní odhalen i jeden z nejhorších amerických sériových zabijáků, Joseph James DeAngelo. Nyní právě s využitím této metody - zkoumání genealogických databází - dopadli policisté i vraha Eve Wilkowitzové. „Jmenoval se Herbert Rice a zemřel na rakovinu v roce 1991. Zůstali po něm dva synové, kteří až dosud neměli ponětí, co jejich otec spáchal," uvedl detektiv Jeffrey Bottari, který přišel zprávu o nalezení vraha oznámil Irene Wilkowitzové.

Dlouhé čekání na spravedlnost

To, že policisté nakonec na Ricea přišli, se dá přirovnat k zázraku. Při dlouhém a únavném vyšetřování se totiž ani jednou neobjevil v seznamu podezřelých a nebýt využití nové metody, policisté by neměli, jak se k němu dostat. Do mrtvého bodu se šetření vraždy dvacetileté Eve dostalo poměrně rychle poté, co k ní došlo. „Policisté prohledali desítky ulic, vyslechli stovky lidí," připomíná stanice NBC News. Neúspěšně. Vyšetřovatelé neobjevili žádnou indicii, která by je přiblížila k vrahovi.

Přestože měla policie k dispozici vzorek DNA pachatele z těla Eve, k Riceovi by je s tehdejšími metodami nedovedl. „Rice měl pouze záznam o jednom zatčení za nenásilné trestné činy, což znamenalo, že nemusel poskytnout vzorek DNA, který by byl uložen do policejních databází," vysvětluje stanice NBC News.

Zatímco se policie nemohla hnout z místa a měsíce se protahovaly do let, Irene Wilkowitzová vystudovala vysokou školu, vdala se, přivedla na svět syna, kterého pojmenovala na počest mrtvé sestry Evan, a věřila, že jednou se snad dočká spravedlnosti. „Po 42 let jsem nechtěla nic jiného, než aby už to všechno skončilo. Chtěla jsem být matkou, kromě toho jsem si ale nedovolila mít žádné jiné sny, protože jsem se stále bála, že někdo přijde a zabije mě," popsala svůj neustálý strach Wilkowitzová.

Po celou dobu se snažila zajistit, aby vyšetřovatelé nepřestávali pátrat po tom, kdo mohl zabít její sestru. „Každých pár týdnů psala detektivům dopisy a pak maily, aby se zeptala, zda nenastal posun ve vyšetřování. Byla posledním Eveiným obráncem. Další sourozence sestry neměly, jejich matka zemřela ještě před vraždou Eve, a otec pak v roce 2010 podlehl rakovině. Irene tak zůstala posledním členem rodiny, který mohl trvat na vyšetření případu. Na výročí vraždy starší sestry poskytovala rozhovory lokálním médiím, aby se na ostrově na vraždu nezapomnělo," popisuje snahu Wilkowitzové stanice NBC News.

Jak chytit vraha

V roce 2018 se Irene Wilkowitzová dozvěděla od svého syna o nové vyšetřovací metodě, díky které detektivové ve státě Kalifornie po dlouhých letech dopadli sériového vraha a násilníka, známého pod přezdívkou Zabiják z Golden State - bývalého policistu Josepha Jamese DeAngela. Zprávy o jeho zadržení kolovaly po celé Americe. „Vyšetřovatelé vzali zajištěné stopy semene z jednoho případu znásilnění a vytvořili DNA profil. Ten následně nahráli do veřejně přístupné databáze, kterou lidé využívají, aby vystopovali své předky,“ popisuje postup dopadení sériového zabijáka list The Los Angeles Times.

Metoda, kterou kalifornští detektivové použili - tedy vytvoření rodostromu vraha prostřednictvím veřejných databází pro vyhledávání předků - se nazývá genetická genealogie. A Irene Wilkowitzová si rychle pomyslela, že právě ona by mohla pomoct rozlousknout i případ její sestry. „V lednu 2019 kontaktovala slavnou vědkyni CeCe Mooreovou, která se metodě věnuje, a požádala ji o pomoc. Jenže Mooreová řekla, že se na případ podívat nemůže, neboť stát New York v té době ještě využití techniky nepovoloval," uvádí stanice NBC News.

Úspěch v případu DeAngela totiž sice na jednu stranu ukázal, že metoda je velmi účinná pro vyřešení starších případů, jenže zároveň vzbudil pozornost právníků, kteří rychle upozornili, že se musí nastavit přísnější pravidla pro práci s databázemi. Údaje, které do nich lidé nahrají, by totiž mohly být snadno zneužity. Ve chvíli, kdy Wilkowitzová začala věřit, že by metoda mohla pomoct, by podobné pátrání ve státě New York vyžadovalo získání mnoha povolení, jejichž vyřízení mohlo trvat celé roky.

Šalamounské řešení

Wilkowitzová byla zoufalá a společně s ní i hlavní vyšetřovatel případu vraždy Eve, Kevin Beyrer. „I on cítil silnou frustraci z toho, že nemůže být použita genetická genealogie. Do konce roku 2019 ovšem jeho kolegové z policejního oddělení v Suffolku konečně našli řešení. Zařídili, aby byl vzorek semene nalezený na těle zavražděné Eve poslán do laboratoří FBI," nastiňuje stanice NBC News.

Bylo to šalamounské řešení. Agenti FBI se kdysi podíleli na vyšetřování vraždy Eve, takže v něm teoreticky měli důvod pokračovat, a navíc federální úřad nebyl omezen zákony státu New York, čili mohl bez problémů využít genetickou genealogii. A taktika se vyplatila. V létě loňského roku konečně došlo v případu Eve Wilkowitzové k průlomu. „Agentka FBI specializující se na genetickou genealogii oznámila, že našla vzdáleného příbuzného pachatele, a že rodinné jméno hledaného člověka je Rice," píše stanice NBC News.

S konkrétním jménem v ruce se detektivové už snadno dostali až k Herbertu Riceovi, muži, který věkem i bydlištěm odpovídal možnému pachateli. Zároveň ale zjistili, že zemřel už před lety, a tak od něj nemohou získat vzorek DNA, aby definitivně potvrdili, že právě on je vrahem. „Rozhodli se tak vyhledat jednoho z jeho synů. Poté, co se jim nepovedlo získat vzorek jeho DNA tajně, detektiv Bottari ho oslovil přímo a vysvětlil mu veškeré podrobnosti. Syn Herberta Ricea následně uvedl, že si s otcem nikdy nebyli blízcí a umožnil detektivovi, aby mu odebral vzorek slin," popisuje stanice NBC News.

Porovnání vzorků pak už velmi rychle potvrdilo, že otec muže, který poskytl sliny, je zároveň vrahem Eve Wilkowitzové. A tedy že skutečně zabíjel Herbert Rice, na něhož ukázala genetická genealogie. Vyšetřovatelé ještě získali povolení pro exhumaci Riceova těla, aby vše bylo potvrzeno stoprocentně. „Policie zároveň uvedla, že Rice už nefiguruje v žádném jiném případu vraždy," uvádí stanice CBS News.

Pro detektivy, kteří využívání metody genetické genealogie prosazují, je to další velké vítězství. „Bez vzorku DNA by tento případ nikdy nebyl vyřešen," uvedl pro NBC News státní návladní z oblasti Suffolk Raymond Tierney.

Odhalení vraha po tolika letech je vítězstvím i pro Irene Wilkowitzovou. Konečně zná pravdu, kdo zabil její sestru Eve. Jestli je to pro ni ale i vysvobozením, se nedá říct. „Zatím nedokážu zpracovat, že je případ vyřešen a já jsem stále tady," řekla žena.