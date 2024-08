Kateřina Rakúsová dnes 15:40

Floridští policisté vyřešili záhadný případ vraždy starý 52 let. V roce 1972 někdo zabil ženu, její tělo zabalil do deky a pohodil u lesa. Totožnost oběti se vyšetřovatelům nepodařilo odhalit desítky let. Nyní konečně oznámili, že šlo o Peggy Joyce Sheltonovou. Kromě identifikace mrtvé se jim podařilo také zjistit, že ženu před lety zabil její bývalý manžel Jerry Lee Fletcher, jenž v té době mohl být sériovým vrahem.