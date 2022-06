Strašlivý případ se začal psát v lese u texaského Houstonu. „V roce 1981 tam byla objevena těla zavražděného páru. Jejich identitu se ale nepodařilo zjistit,“ píše stanice Sky News.

Stejně tak se nepovedlo vypátrat vraha a případ, který byl rovnicí o samých neznámých, tak byl odložen. „Bylo pouze zjištěno, že muž a žena byli zabiti někdy mezi prosincem 1980 a lednem 1981,“ uvedl zástupce texaského státního návladního Brent Webster při aktuální tiskové konferenci k případu, zmiňuje stanice ABC News.

Loni ale nastal v případu zlom. „Díky pomoci organizace Identifinders International, která zajistila genetické testy, se forenzním expertům povedlo zavražděný pár identifikovat. Zjistilo se, že jde o Tinu a Harolda Clouseovi, kteří pocházeli z Floridy,“ nastiňuje stanice Sky News.

Se jmény v ruce se detektivům podařilo zjistit, že se Tina a Harold Clouseovi přestěhovali z Floridy do Texasu někdy v roce 1980, tedy krátce předtím, než je někdo zabil v texaském lese. Jenže pak se objevilo překvapení. Policisté totiž zjistili, že manželé Clouseovi měli v době vraždy roční dcerku Holly, po které se po jejich zmizení slehla zem. Jelikož tělo dítěte nikde nalezeno nebylo, spustilo se rozsáhlé pátrání, na jehož konci se stalo neuvěřitelné - Holly byla objevena živá a zdravá.

Emotivní setkání

Nyní dvaačtyřicetiletá Holly Clouseová (současné ženino jméno úřady s ohledem na její soukromí nezveřejnily) se o své pravé identitě a smutném osudu svých rodičů dozvěděla tento týden v úterý, když za ní do práce dorazili policisté. „Shodou okolností šlo přesně o den, kdy by se její otec dožil třiašedesáti let,“ píše BBC.

Ještě ve stejný den se prostřednictvím online přenosu Holly poprvé setkala se svými biologickými příbuznými. Zatímco žena se zatím odmítla vyjádřit pro média a organizace, která přispěla k identifikaci jejích rodičů, jejím jménem požádala o čas a soukromí, někteří blízcí Hollyiných rodičů setkání alespoň ve stručnosti přiblížili. „Je to jako narozeninový dárek z nebes. Čtyřicet let jsem se modlila za odpovědi a nyní mi některé z nich Pán ukázal,“ vyjádřila se Hollyina babička Donna Casasanta.

Nalezená dcera se rovněž setkala se svými tetami. „Bylo to vzrušující potkat ji. Je požehnáním zjistit, že je v pořádku a měla dobrý život. Celá rodina konečně dobře spala,“ uvedla Cheryl Clouseová.

Druhá Hollyina teta, Linn Greenová, sestra zavražděné Tiny Clouseové, řekla, že po setkání s Holly se jí zdálo o mrtvé sestře. „V tom snu ležela Tina na zemi, smála se a hrála si s Holly tak, jako jsem je viděla mnohokrát předtím, když se mnou žili a než se odstěhovali do Texasu. Věřím, že teď Tina konečně najde klid, když ví, že se Holly opět setkala se svou rodinou,“ uvedla Greenová.

Vraždící sekta?

Detektivové rovněž zveřejnili střípky z Hollyina života. Ukázalo se, že miminko bylo odloženo v době po vraždě do kostela v Arizoně. „Holly do chrámu přinesly dvě ženy, které se označily za členky kočovné náboženské skupiny. Měly na sobě dlouhé bílé šaty a byly bosé,“ vyjádřil se Webster. Podle něj ženy uvedly, že jejich skupina věří v oddělení žen a mužů.

Odloženého děvčátka se brzy ujala náhradní rodina. „Lidé, kteří Holly vychovali, nejsou podezřelí v případě vraždy jejích rodičů,“ zdůraznil Webster.

Případ tak nadále zůstává otevřený a policisté po vrazích pátrají. „Úřady tvrdí, že za vraždu může být odpovědný nějaký náboženský kult,“ píše BBC.

Kromě toho, jak působily ženy, které odložily miminko Holly do kostela, na to poukazují i další indicie. „Zhruba v době, kdy byli Tina a Harold Clouseovi zavražděni, jejich rodiny zažily několik podivných telefonátů. Volal jim někdo, kdo se představil jako Sestra Susan. Žena v telefonu řekla, že pár vstoupil do jejich náboženské skupiny, vzdal se v její prospěch všeho majetku a nepřeje si, aby jej rodiny nadále kontaktovaly,“ popisuje ABC News.

Sestra Susan rodinám rovněž nabídla, že jim prodá auto, které patřilo Tině a Haroldovi. „Rodina souhlasila, zároveň ale upozornila úřady. Při setkání, které se odehrálo na závodišti ve městě Daytona, dorazily dvě nebo tři ženy,“ píše stanice ABC News.

Rodina na místě potvrdila, že auto, které přivezly, skutečně původně patřilo Haroldově matce. „Policisté tehdy vzali ženy do vazby, ovšem současní vyšetřovatelé o tom zatím nenašli žádný záznam. Podle návladního Webstera však bylo něco takového tehdy běžné,“ uvádí ABC News.

Každopádně si tehdy nikdo nespojil tuto událost s nálezem dvou těl v texaském lese. A rodiny pohřešovaného páru rovněž neměly důvod se domnívat, že jsou jejich blízcí mrtví, spíše nadále věřily tomu, že mladí manželé skutečně propadli nějaké zvláštní sektě. Sice je to po celá desetiletí trápilo, příbuzní se ale neměli čeho chytit a kde hledat.

Nyní policisté specializující se na odložené případy poprosili veřejnost, aby se ozvala s jakýmikoli informacemi o zmizení páru či jeho vraždě. „Členové podezřelé náboženské skupiny se v osmdesátých letech zřejmě pohybovali po jihozápadě Spojených států. Několik žen odpovídajících popisu členek skupiny bylo viděno, jak žebrají v arizonském městě Yuma,“ zmínil Webster.