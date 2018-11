Vraždu novináře nařídilo nejvyšší vedení Saúdské Arábie, vyplývá z nahrávky

Podle nahrávek zachycujících vraždu saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chašúkdžího zosnovaly zločin nejvyšší špičky Saúdské Arábie. Vyplývá to z telefonního hovoru jednoho z mužů, který hrůzný čin provedl, se svým nadřízeným. Chašúkdží byl zavražděn na saúdskoarabském konzulátu začátkem října, Rijád jeho smrt přiznal, zapojení do vraždy ale odmítá.

Krátce poté, co byl Chašúkdží zavražděn, jeden z členů skupiny, která vraždu spáchala, zavolal svému nadřízenému. „Informuj o tom svého bosse,“ zní na telefonní nahrávce, kterou mají turecké zpravodajské služby. Jak píše list The New York Times, tímto bossem byl přímo korunní princ Saúdské Arábie Mohamed bin Salmán.

List to uvedl s odkazem na tři své zdroje obeznámené s případem. Nahrávka tak dokazuje, že Salmán vrahy přímo úkoloval.

Mužem, který na nahrávce mluví, je Maher Abdulaziz Mutreb. Je jedním z 15 mužů, kteří přijeli na saúdský konzulát do Istanbulu ze Saúdské Arábie vraždu vykonat. V ten samý den opět odletěli.

Podle tureckých tajných služeb Mutreb, který často s princem Salmánem cestoval jako ochranka, mohl mluvit i s jedním z jeho vysokých poradců. Ankara předala záznamy tajným službám všech zemí, které o ni požádaly.

Turečtí politici jsou ohledně role Salmána zdrženlivější, podle nich nahrávka Salmánovo zapojení do zločinu jasně nedokazuje. I kdyby Mutreb byl přesvědčený, že vraždu nařídil sám Salmán, mohl například špatně porozumět původu nařízení.

Dobré vztahy se Saúdy?

Představitelé Saúdské Arábie již dříve zapojení prince do vraždy novináře popřeli. Rostoucí důkazy také vyvolávají tlak na Bílý dům. Americký prezident Donald Trump si buduje se Saúdy dobré vztahy, obchodoval s nimi ještě dlouho předtím, než se stal prezidentem.

Chášukdží, který se netajil kritikou saúdské monarchie, byl nezvěstný od 2. října. Toho dne vstoupil do budovy konzulátu, aby získal dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Ankara postupně předkládala důkazy pro své tvrzení, že novinář byl na konzulátu zavražděn, kvůli nimž byl Rijád pod stále silnějším mezinárodním tlakem.

Turečtí vyšetřovatelé se od začátku klonili k verzi, že byl Chášukdží zavražděn přímo v budově konzulátu. Saúdové to ale popírali a tvrdili, že novinář velvyslanectví ve zdraví opustil. Rijád poté s dvoutýdenním zpožděním přiznal, že Chášukdží byl na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu zabit po hádce se skupinou lidí, s nimiž se sešel. Tělo mrtvého prý převzal anonymní "spolupracovník".