Vraždu saúdskoarabského novináře nařídil korunní princ, zjistila CIA

Zjištění CIA je v přímém rozporu s vyjádřením saúdskoarabské vlády, podle něhož nemá princ s činem nic společného. Podle listu však „mají američtí úředníci ve zprávu CIA velkou důvěru“.

Washington Post dále uvádí, že s novinářem krátce před jeho cestou na saúdskoarabský konzulát telefonicky hovořil bratr korunního prince Chalíd bin Salmán, který je zároveň saúdskoarabským velvyslancem ve Spojených státech. Ten Chášukdžímu sdělil, že si má na konzulátu v Turecku vyzvednout dokumenty a ujistil ho, že mu tam nehrozí žádné nebezpečí. Tento hovor se údajně uskutečnil na pokyn Muhammada bin Salmána a monitorovala jej tajná služba.

Chalíd bin Salmán se proti tvrzení amerického deníku ohradil. „Nikdy jsem s Džamálem Chášukdžím netelefonoval a určitě jsem mu nenavrhoval, aby jel do Turecka. Naposledy jsme spolu byli v kontaktu 26. října 2017, a to jsme si pouze psali. Žádám americkou vládu, aby zveřejnila důkazy o tomto tvrzení,“ napsal saúdskoarabský ambasador na twitteru.

Unfortunately the @washingtonpost did not print our full response. This is a serious accusation and should not be left to anonymous sources. Our full response was the following: pic.twitter.com/vo1JcNAswx