Little Miss Nobody zavraždili před 62 lety. Teď se svět dozvěděl jméno dívky

Ve Washingtonu Kentish a jeho tým vyšetřovali zabití bezdomovce z 9. března. Detektiv ukázal snímky svým kolegům, ti se následně spojili s newyorskými a federálními orgány činnými v trestním řízení a začali porovnávat důkazy včetně nábojnic, které zůstaly na místě činu.

„Naši partneři z ATF (Úřad pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny) testovali naše nalezené důkazy i ty z New Yorku, a zjistili shodu,“ řekl šéf metropolitní policie Robert Contee. Díky tomu se ukázalo, že obě policejní složky pátraly po stejné osobě.

D.C. Police Captain Kevin Kentish, a Queens native who was responsible for investigating homicide in the District. He was scrolling on social media over the weekend and saw the image of the NYC suspect that was put out to the public on Saturday night and connected the two cities. pic.twitter.com/SIp4jo0prA — Beatrice-Elizabeth Peterson (@MissBeaE) March 15, 2022

Úřady ve Washingtonu spojily s podezřelým další dvě místní střelby. Představitelé obou měst uspořádali v pondělí společnou tiskovou konferenci a požádali veřejnost o pomoc při identifikaci podezřelého. S tím jim pomohl anonymní tip.

Agenti ATF následně našli a v úterý kolem půl třetí ráno také na benzinové pumpě ve Washingtonu zatkli 30letého Geralda Brevarda. Byl obviněn z útoku nebezpečnou zbraní a útoku s úmyslem zabít v souvislosti se dvěma zastřelenými bezdomovci, a z vraždy prvního stupně se zbraní v ruce za zabití 54letého Morgana Holmese, který rovněž neměl stálou adresu, oznámila washingtonská policie. „Tento případ je příkladem toho, co se stane, když existuje dobrá policejní práce, věda a podpora komunity,“ prohlásil Contee.

The moment the suspect wanted for murdering/attacking homeless people in DC & NYC was apprehended on PA Ave SE. VIDEO: Dennis Alloy. A trusted source confirms the suspect is Gerald Brevard III. An online search shows previous charges in Fairfax for burglary & abduction @fox5dc pic.twitter.com/8xFpGHk4lR — Stephanie Ramirez (@RamirezReports) March 15, 2022

Na samostatné úterní tiskové konferenci šéf detektivů newyorské policie James Essig uvedl, že ačkoli úřady v New Yorku zatím neoznámily obvinění této osoby, domnívají se, že se jedná o stejného pachatele jako z Washingtonu, protože si díky balistickým důkazům spojily zbraň a díky fotografiím i jeho oblečení. „Nemáme dost důkazů, abychom muže mohli zatknout. Spolupracujeme s manhattanským okresním prokurátorem a shromažďujeme všechny důkazy,“ vysvětlil Essig. Policisté jsou si jistí, že se jim podaří prokázat spojení podezřelého s vraždou.

Útok proti bezbranným osobám

K první střelbě došlo 3. března kolem čtvrté hodiny ranní ve Washingtonu, uvedla policie. Hlídkující policisté reagovali na zvuky střelby a našli muže se zjevným střelným zraněním neohrožujícím život, který byl převezen do nemocnice.

Dne 8. března krátce po jedné hodině ranní reagovaly úřady ve Washingtonu na hlášení o další střelbě a nalezly muže se střelnými poraněními, který byl rovněž ošetřen aniž by byl ohrožen na životě. Oba muži se stále zotavují, poznamenal Contee.

Následující den krátce před třetí hodinou ranní si příslušník policie ve Washingtonu všiml požáru. Na místě nalezl ostatky muže, které později byly identifikovány jako již zmíněný Morgan Holmes. Soudní lékař zjistil, že oběť zemřela na následky mnohačetných bodných a střelných zranění.

Všechny tři oběti byly podle všeho bezdomovci, uvedla policie ve Washingtonu.

Man suspected of killing homeless men in NYC/DC in custody in Washington, DC. Police identify the suspect as Gerald Brevard #nbc4ny https://t.co/k9D4TArr38 pic.twitter.com/n873pNmASX — Steven Bognar (@Bogs4NY) March 15, 2022

Kolem půl páté ráno 12. března zasahovali policisté z New Yorku u 38letého muže, který byl postřelen do ruky, když spal, uvedl Essig. Zhruba o 90 minut později byl několikrát střelen další muž, který spal na chodníku, a na místě byl prohlášen za mrtvého, uvedl šéf newyorské policie. „Člověka to zaskočí a je v šoku, že někdo může spáchat tak drsný zločin na bezbranné osobě,“ dodal.

Jakmile si newyorská policie obě střelby spojila, uspořádala v sobotu večer tiskovou konferenci a zveřejnila snímky podezřelé osoby. Tehdy je podle úředníků uviděl detektiv Kentish z Washingtonu.

Policie ve Washingtonu kontaktovala newyorské kolegy v neděli ráno, řekl Essig, a odpoledne bylo potvrzeno, že všech pět případů se shoduje na základě balistické stopy. Úřady stále zjišťují, jak se podezřelý mezi oběma městy pohyboval, ale předpokládají, že mohl využít veřejnou dopravu.

Police arrested a suspect in the shootings of five homeless men in Washington and New York. Gerald Brevard, 30, of southeast Washington, D.C., was charged with homicide, assault with a dangerous weapon and assault with intent to kill https://t.co/CsoBF5QDte pic.twitter.com/wMGBj5PGEA — Reuters (@Reuters) March 16, 2022

Zbraň nebyla během dosavadního vyšetřování nalezena. Podle Conteeho zadržený Brevard neuvedl žádný motiv a úřady si nejsou jisté ani jeho případnými vazbami na oběti.

Nebezpečí pro bezdomovce

Washington i New York se potýkají s problémy kvůli bezdomovectví. Nejde jen o zvyšující se počty osob bez přístřešku, ale i rostoucí kriminalitu v této skupině nebo zaměřenou proti ní. V aktuálním případě při pátrání po pachateli představitelé obou velkoměst vyzvali bezdomovce, aby vyhledali přístřeší.

Obhájci však tvrdí, že pro některé lidi bez domova mohou být útulky také nebezpečným prostředím, a že nedávná vlna násilí zdůrazňuje, jak důležité je, aby volení představitelé investovali do zajištění bydlení a zdrojů pro bezdomovce.

„Víme, že lidé bez domova se častěji stávají oběťmi trestných činů než jejich pachateli. Bohužel se v poslední době hodně mluví o očerňování newyorských bezdomovců a jejich vykreslování jako nebezpečných jedinců, místo aby se mluvilo o nebezpečích, kterým oni samotní čelí,“ řekla pro CNN Jacquelyn Simoneová, ředitelka Koalice pro bezdomovce.

Organizace s tím také spojila nedávnou iniciativu newyorského starosty Erica Adamse na vyklizení metra od násilí. Podle úředníků se Adamsův plán snaží bojovat proti kriminalitě a řešit bezdomovectví v metru, podle kritiků však kriminalizuje lidi bez domova a duševně nemocné.

Podle Simoneové plán nic nevyřeší. „Pokud město nebude skutečně investovat do přístřešků a trvalého bydlení, které lidé chtějí a potřebují, tak bezdomovci z metra budou jen přímístěni na ulici,“ sdělila své obavy.

Starosta Adams se ale za iniciativu postavil a novinářům řekl: „Nedopustíme, aby se obyvatelé našeho města dostali do situace, kdy se o sebe nedokážou postarat nebo jsou nebezpeční pro ostatní.“

Video from a NYer: "I thought Mayor Adams was cleaning up the homeless and drug problem on the subway." @NYCMayor's initiative isn't targeting the 6 train line or the East Side trains that many black & brown Bronxites ride. The man seen needs some "compassionate capitalist" care. pic.twitter.com/6s6tWdNJQa — Michael Benjamin (@SquarePegDem) March 2, 2022

Ve Washingtonu se úřady snaží pomoci obyvatelům bez přístřeší najít trvalé bydlení. Město pokračuje v pilotním programu, jehož cílem je poskytnout lidem žijícím v některých tábořištích prostředky, přestěhovat je do dostupného bydlení a vyklidit nebezpečné obydlené prostory.

Kritici však vyjádřili obavy, že program by mohl mnoho lidí opět ponechat na okraji společnosti, pokud nebudou osoby bez domova řádně ubytovány, zatímco úředníci budou místa vyklízet. To by mohlo přispět k další kriminalizaci bezdomovectví.