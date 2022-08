Poslední vražda se odehrála v pátek odpoledne a byl při ní zastřelen Nayeem Hossain, když se vracel z pohřbu předchozích dvou obětí, Aftaba Husseina a Muhammada Afzaala Hussaina. Ti byli rovněž zastřeleni: 26. července a 1. srpna. Hossainova snoubenka, která si s ním zrovna telefonovala, najednou uslyšela výstřel. Podle vyšetřovatelů i předchozí oběti byly zastřeleny bez varování.

Stanice CNN uvedla, že k poslednímu útoku došlo den poté, co úřady zjistily, že existuje spojitost mezi dvěma předchozími vraždami. Policie také pátrá po vozidle značky Volkswagen se zatmavenými skly, které by s případy mohlo souviset.

Strach v muslimské komunitě

Oběti byly původem z Pákistánu a Afghánistánu. Nayeem Hossain se stal občanem Spojených států amerických teprve před dvěma týdny. Dříve zabitý Muhammad Afzaal Hussain pracoval v plánovacím týmu města Española v Novém Mexiku. Vystudoval právo a řízení lidských zdrojů na univerzitě v pákistánském Pandžábu. Poté získal další tituly na Univerzitě Nového Mexika. Zavražděný muž pracoval i na kampani demokratické kongresmanky Melanie Stansburyové.

Všechny vraždy se staly v okruhu necelých dvou kilometrů od areálu Univerzity Nového Mexika. Proto zakladatel tamního islámského centra Abbas Akhil vyzval muslimské studenty žijící v okolí kampusu, aby byli ostražití.

Pozor si ale dává celá komunita. „Zvláště večer nikdo nevychází ven. Lidé spěchají, aby vše dokončili během dne,“ řekl deníku The Guardian imám Islámského centra v Albuquerque, doktor Mahmoud Eldenawi. „Všichni si myslí, že jsou terčem,“ dodal. Protože je jedním z vůdců zdejších muslimů, tak dle svých slov má i on obavy o svou ženu a děti. „Žádáme lidi, aby byli silní, ale jsme také lidé,“ vysvětlil.

Guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová v sobotu vraždy odsoudila a uvedla, že jsou hluboce znepokojující a zcela nepřijatelné. „Posílám do Albuquerque další příslušníky státní policie, aby v úzké koordinaci s místní policií a FBI přivedli vraha nebo vrahy před soud. Oni budou dopadeni,“ uvedla v prohlášení.

Podle Eldenawiho jsou tamní muslimové s reakcí místních policejních orgánů spokojeni. Od páteční střelby je v místní mešitě neustále šest až sedm policistů. Další hlídkují v okolí.

„Je to znepokojující,“ řekl Guardianu mluvčí Rady pro americko-islámské vztahy Ibrahim Hooper a dodal, že rada se snaží koordinovat místní muslimskou komunitu. Navíc vypsala odměnu ve výši deseti tisíc dolarů za informace vedoucí k zatčení.

Nezvyklé útoky

Ačkoliv zločiny z nenávisti zaměřené na rasu a náboženství mají mezi ostatními druhy zločinů v Novém Mexiku nejvyšší počet obětí, tak jsou pro řadu zdejších muslimů něčím novým.

Eldenawi, který v komunitě působí deset měsíců, uvedl, že jsou pro něj tyto násilné činy šokující, protože se s žádnou diskriminací nesetkal v Novém Mexiku ani v Arkansasu, kde žil předtím sedm let. Sdělil, že kromě incidentu, kdy se jedna žena pokusila zapálit mešitu, nezažil ani žádný zločin z nenávisti. S jeho slovy souhlasil i Akhil, který v novomexické komunitě žije již padesát let. „Nové Mexiko není typ státu, kde bych něco takového očekával. Je to velmi inkluzivní region. To, že se konaly dva pohřby najednou, dohánělo lidi k slzám,“ sdělil Guardianu zakladatel islámského centra.

Muži také zmínili, že se muslimům dostává podpory a solidarity od místních křesťanských a židovských komunit.

Vraždy odsoudili mnozí političtí představitelé, včetně prezidenta Joea Bidena, jehož dle prohlášení útoky rozzlobily a zarmoutily. „Zatímco čekáme na výsledky vyšetřování, mé modlitby jsou s rodinami obětí a moje administrativa stojí pevně na straně muslimské komunity,“ napsal Biden na Twitteru.

Podle tiskové zprávy policejního oddělení v Albuquerque pomáhá s vyšetřováním FBI, která vytvořila internetový portál, kam mohou obyvatelé nahrávat videa a snímky, jež mohou pomoci úřadům při vyšetřování nedávných vražd. Místní radnice také odhlasovala zvýšení odměny za informace, které pomohou k zatčení pachatele či pachatelů, na dvacet tisíc dolarů.