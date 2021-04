Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

"Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou," uvedla mluvčí ruské diplomacie. "Tady je odpověď na vaši otázku, včetně toho, kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu - bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo. Lidem bylo potřeba něco předložit - našli Petrova a Boširova. Hanba? Hanba," dodala Zacharovová.

Podle jejího vyjádření v průběhu vyšetřování "vyšla najevo fantastická věc". "Místní úřady nevěděly, že od roku 2006 muniční sklad armáda nevyužívá a že ministerstvo obrany pronajalo skladové prostory soukromým zbrojním společnostem. Obrovské množství zbraní, které byly ve skladech osm let, bylo bez jakékoli kontroly ze strany úřadů," řekla mluvčí.

Vyhoštění diplomatů

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.

Česká policie vyhlásila v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích pátrání po dvou ruských občanech, kteří se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii v roce 2018.