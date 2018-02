Všechny prognózy na téma brexitu byly špatné, prohlásil britský ministr Davis

Britský ministr pro brexit David Davis ve čtvrtek znovu rozdmýchal debatu o důvěryhodnosti samotných vládních prognóz, když veřejně prohlásil, že zatím každá předpověď týkající se výkonnosti britské ekonomiky po brexitu byla špatná.

"Každý předpovědní model výkonnosti britské ekonomiky po referendu, ať už pocházel od významných organizací, od bank nebo od vládních organizací, a samozřejmě také od účelových organizací, se ukázal jako chybný," uvedl Davis v britském parlamentu. Informuje o tom agentura Reuters.

"Ukázalo se to například na zaměstnanosti, která v této zemi přes všechny prognózy vzrostla a nyní dosahuje rekordních čísel. Budeme co nejvíc usilovat o to, abychom tento růst zachovali," tvrdí Davis.

Jeho slova by měla zřejmě vyvrátit analýzu vypracovanou britskými úřady, která se nedávno dostala neplánovaně na veřejnost a podle níž odchod Británie z Evropské unie (EU) zemi hospodářsky poškodí, ať už budou podmínky dohody uzavřené s Bruselem jakékoliv. Analýzu zveřejnil koncem ledna server BuzzFeed News.

Podle tohoto dokumentu by měl brexit negativně ovlivnit všechna odvětví britského hospodářství, nejvíce ale průmysl chemický, textilní, automobilový a potravinářský.

Mluvčí britské vlády 30. ledna uvedl, že uniklý dokument byl v počáteční fázi zpracování a nebyl schválen vládou. Zaměřoval se prý také pouze na standardní scénáře.