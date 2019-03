Pentagon novináře informoval, že ministři obrany USA a Jižní Koreje se rozhodli ukončit sérii cvičení Key Resolve a Foal Eagle. Tyto manévry jihokorejská a americká armáda obvykle pořádají v březnu a v dubnu. Americké ministerstvo obrany dále uvedlo, že oba spojenci se shodli na udržování vojenské připravenosti prostřednictvím nových výcvikových programů.

Ukončení každoročních jarních manévrů má pomoci diplomatickým snahám o jaderné odzbrojení Korejského poloostrova, uvedlo jihokorejského ministerstvo obrany podle agentury Jonhap. Severní Korea totiž v minulosti společné manévry USA a Jižní Koreje označovala za nácvik invaze a reagovala na ně svými vlastními nákladnými cvičeními.

„Rozhodnutí přizpůsobit náš výcvikový program odráží naši touhu po snížení napětí a má za cíl podpořit diplomatické snahy o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova definitivním a ověřitelným způsobem,“ uvedli ve společném prohlášení americký ministr obrany Patrick Shanahan a jeho jihokorejský protějšek Jeong Kyeong-doo.

A U.S. military official tells me that the exercise Foal Eagle, which annually involved thousands of troops, will be replaced with a smaller one-week computer exercise called “Dong Maeng,” or “Alliance.” https://t.co/Zc0ll6cQlz