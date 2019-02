Vlak se severokorejským vůdcem Kim Čong-un dnes ráno místního času (v noci na dnešek SEČ) přijel do vietnamského pohraničního města Dong Dang. Kim následně vozem odjel do Hanoje, kde ve středu začne dvoudenní summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten je v Hanoji očekáván dnes večer místního času (dopoledne SEČ).

Obrněný vlak s Kimem vyjel z Pchjongjangu v sobotu a o několik hodin později přejel hranice s Čínou. Až do Hanoje souprava nepokračuje, ačkoli by to rozchod kolejí umožnil. Důvodem je podle médií špatný stav vietnamské trati, která by nemusela jízdu těžkého vlaku zvládnout. Zbývajících asi 170 kilometrů Kim jel autem. Podle informací Reuters je již v metropoli.