Středeční rozsáhlé protesty, které se konají den výročí svržení diktatury generála Marcose Péreze v roce 1958, svolal právě předseda parlamentu Guaidó. Podle CNN jde o největší protesty od roku 2017. Vůdce opozice pak před davem stoupenců prohlásil za úřadujícího prezidenta.

#Breaking: The Organization of American States, Canada, and U.S. President Donald #Trump just recognized the President of the National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of #Venezuela. pic.twitter.com/4PojKbyo8R