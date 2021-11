Videa na sociálních sítí zachycují zuhelnatělá těla, hořící vozy a domy. Agentura Reuters jejich autentičnost nedokázala ověřit.

Velitel záchranářů Brima Bureh Sesay událost označil za "strašný incident".

"Kolují zvěsti, že o život přišlo více než 100 lidí," napsala na facebooku už dříve starostka Freetownu Yvonne Akiová-Sawyerrová. Vysvětlila, že výbuch po nehodě si vyžádal oběti mezi těmi, kteří se seběhli nabírat unikající palivo.

Rozsah škod na majetku zatím není znám, uvedla starostka a dodala, že na místě je policie a její zástupce, kteří pomáhají lidem z úřadu řízení katastrof.

Video received: a fuel tanker exploded in Sierra Leone’s capital Freetown last night.

CNN reporting that at least 84 people have been killed. pic.twitter.com/2SBvntrarb