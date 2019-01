„Záchranáři pátrají v troskách holýma rukama i s pomocí speciálních strojů,“ popsal reportérům mluvčí ruského ministerstva pro mimořádné situace. „Počet mrtvých je nyní 37. Pohlaví poslední oběti dosud nebylo identifikováno.“

Sutiny záchranáři prohledávali celou noc a práce budou pokračovat i během čtvrtečního dne, čtyři lidé se totiž stále pohřešují. Pátrání ve městě, které leží 1400 kilometrů jihovýchodně od Moskvy, komplikuje mrazivé počasí. Noční teploty dosahují až na minus dvacet stupňů Celsia.

Jedenáctiměsíční chlapec jménem Ivan, kterého se podařilo z trosek zřícené stavby vyprostit živého, zůstává v moskevské nemocnici, kam byl ve vážném stavu letecky transportován. V současné době je podle serveru SkyNews jeho stav stabilizován.

Nejpravděpodobnější příčinou neštěstí je podle úřadů únik a následný výbuch plynu. Podle ministerstva pro mimořádné situace hledání zbylých obětí komplikuje fakt, že záchranáři nevědí, na jakém místě by se mohli nacházet. Z bezpečnostních důvodů pátrají jen v části sutin. Na jiných místech totiž hrozí, že by se mohla zřítit další patra budovy.

