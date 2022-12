Výbuch letadla nad skotským Lockerbie: USA dopadly podezřelého z výroby bomby

ČTK

Spojené státy mají ve vazbě Libyjce, který údajně sestrojil bombu pro atentát na let Pan Am nad skotským městem Lockerbie, při kterém v roce 1988 zemřelo 270 lidí. Uvedla to stanice BBC s odkazem na skotské úřady. USA obvinily Adžílu Muhammada Masúda z účasti na nejkrvavějším teroristickém útoku na britském území před dvěma lety.

Trosky letadla americké společnosti PanAm, které vybuchlo nad skotským Lockerbie 21. prosince 1988. Při explozi letounu přišlo o život 259 osob na palubě a 11 obyvatel skotského městečka | Foto: ČTK