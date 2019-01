Počet obětí víkendového požáru palivového potrubí ve středním Mexiku vzrostl na 85. V nemocnicích přitom stále zůstávají desítky zraněných, z nichž někteří mají popáleniny na více než 80 procentech těla a jejich stav je vážný. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador přislíbil důslednější boj proti krádežím paliva.

Zatím není jasné, jak přesně se události u městečka Tlahuelilpan v mexickém státě Hidalgo seběhly. Podle místních médií bylo v době exploze na místě asi 700 lidí, kteří se tam seběhli s kanystry. Potrubí bylo zřejmě poškozeno záměrně kvůli krádežím, které jsou v Mexiku už léta běžné.

„Bylo to oblíbené místo,“ řekl reportérům dvaadvacetiletý Enrique Cerron, který žije nedaleko a sám se v místě krátce před neštěstím pohyboval. „Mohli jste jet okolo třeba v 11 nebo 12 hodin dopoledne a viděli byste lidi, jak si tam plní kanystry.“

„Vypadali jako zombie, snažící se dostat co nejvíce paliva,“ popsal Cerron. Sám přitom ještě před explozí zachránil život sedmdesátiletému muži, který omdlel kvůli benzinovým výparům. Domů odešel poté, co vojáci varovali, že by mohlo dojít k explozi.

Boj proti krádežím

Mexický ministr zdravotnictví Jorge Alcocer v noci na pondělí informoval, že počet obětí tragické události stoupl na 85 a doplnil, že dalších 58 popálených zůstává v nemocnici. Někteří lidé utrpěli popáleniny na 80 procentech těla.

#UPDATE Death toll rises to 85 in Mexico fuel pipeline blast, Reuters reports pic.twitter.com/iqMkpxqayw — CGTN (@CGTNOfficial) January 21, 2019

Obchod s kradenými palivy, které organizované skupiny po léta odčerpávají přímo z potrubí státní ropné společnosti Pemex, je v Mexiku druhou nejvýnosnější ilegální činností po obchodu s drogami. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v neděli zopakoval, že vláda v boji proti krádežím paliva nepoleví.

Státní návladní Alejandro Gertz však vyloučil, že by lidé, kteří si pouze odnesli unikající palivo, měli být obviněni. „Podívejte se, nechceme vinit celé komunity,“ řekl novinářům. „Budeme pátrat po těch, kteří jsou za tuto tragédii zodpovědní.“

Kritika armády

Ještě před explozí u Tlahuelilpanu na místo dorazilo asi 25 vojáků, kteří nyní čelí kritice za to, že místo včas neuzavřeli a tragédii tak nezabránili. Armáda se ale hájí s tím, že chtěla „zabránit střetům s obyvateli“, kterých bylo navíc na místě mnohonásobně více než vojáků.

Mexická vláda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora je nyní také některými kritizována, že k neštěstí přispěla její nedávná opatření. Vláda v prosinci zahájila zvýšenou kontrolu distribuce paliv kvůli krádežím.

Na kontroly nasadila několik tisíc vojáků a některá potrubí kvůli kontrolám dočasně uzavřela. To způsobilo nedostatek paliva na čerpacích stanicích v řadě regionů Mexika a podle některých svědků přispělo k víkendové tragédii právě to, že řada čerpacích stanic v regionu je uzavřená.