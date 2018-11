Výbuch na turecké základně si vyžádal sedm mrtvých. Příčina zůstává neznámá

K incidentu došlo na základně, která leží nedaleko hranic s Irákem i Íránem a slouží jako výchozí bod vojenských operací proti kurdským rebelům. „Pětadvacet našich vojáků bylo zraněno poté, co během dělostřelecké palby explodovala vadná munice,“ uvedlo v pátek turecké ministerstvo zahraničí.

Prezident Erdogan však během sobotního mítinku před odletem na pařížské oslavy stého výročí konce první světové války původní informace vyvrátil. „Zemřelo sedm vojáků a dalších 25 bylo zraněno. Šlo o výbuch muničního skladu,“ uvedl.

BREAKING: #Turkey President Recep Tayyip Erdoğan confirms the death of seven military soldiers and wound 25 others in yesterday's explosion in a military camp in #Hakkâri province, saying the explosion came when A warehouse for ammunition exploded. #Turkishpic.twitter.com/FrurpXNcbr